Diretta/ Empoli Fiorentina (Primavera) streaming video e tv: derby toscano

DIRETTA EMPOLI FIORENTINA PRIMAVERA: TENSIONE DA DERBY!

Empoli Fiorentina, in diretta dal Centro Sportivo Monteboro, in programma domenica 7 febbraio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Derby toscano tra due squadre al momento separate soltanto da 3 punti in classifica. L’Empoli è indietro ma ha anche disputato finora una partita in meno rispetto ai viola, vincendo dunque otterrebbe l’aggancio con la possibilità poi di staccarsi dopo i recuperi. Gli azzurri sono reduci da quella che finora è stata la prestazione più convincente della loro stagione, il 5-1 rifilato al Genoa che ha sbloccato la squadra allenata da Buscè dopo tante difficoltà.

La Fiorentina dalla sua ha inflitto un dispiacere a entrambe le formazioni milanesi, vincendo sempre con lo stesso punteggio. In campionato 2-1 all’Inter domenica scorsa, il mercoledì successivo 2-1 anche al Milan, eliminato negli ottavi di finale di Coppa Italia. Segnali importanti per la squadra allenata da Aquilani che ora si è riportata a ridosso della zona play off in classifica.

DIRETTA EMPOLI FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Fiorentina Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Empoli e Fiorentina Primavera presso il Centro Sportivo Monteboro. I padroni di casa allenati da Antonio Buscè scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Pratelli; Martini, Rizza, Fradella, Belardunelli; Degli Innocenti, Sidibe, Simic; Baldanzi; Lipari, Ekong. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alberto Aquilani con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Chiorra; Ponsi, Chiti, Frison, Pierozzi; Corradini, Fiorini, Bianco; Di Stefano, Munteanu, Agostinelli.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Empoli Fiorentina Primavera: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.90 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.40 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.30 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



