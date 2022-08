Diretta/ Empoli Fiorentina streaming video e tv. E’ già derby toscano (Serie A)

DIRETTA EMPOLI FIORENTINA: OSPITI FAVORITI!

Empoli Fiorentina, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A. E’ già derby toscano in questo avvio di Serie A: l’Empoli non è riuscito a partire col piede giusto perdendo sul campo di La Spezia, ko di misura con la formazione allenata da Paolo Zanetti che ha faticato soprattutto dal punto di vista offensivo, non riuscendo a reagire al vantaggio avversario.

E’ già stata molto intensa la partenza stagionale della Fiorentina: prima la vittoria mozzafiato all’ultimo secondo contro la Cremonese poi, sempre tra le mura amiche dello stadio Franchi, il 2-1 agli olandesi del Twente nei play off di Conference League, che lascia ancora in bilico in vista del ritorno il rientro dei viola in una fase a gironi delle Coppe Europee. L’anno scorso l’Empoli, il 27 novembre 2021, ha vinto con una rimonta nel recupero il derby con la Fiorentina col punteggio di 2-1, mentre i viola hanno espugnato per l’ultima volta lo stadio Castellani con lo 0-4 del 20 novembre 2016.

DIRETTA EMPOLI FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Fiorentina non sarà una di quelle che per questa 2^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Empoli Fiorentina sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Paolo Zanetti schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Cambiaghi, Destro. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gollini; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Jovic, Saponara.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.92.











