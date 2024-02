Diretta/ Empoli Fiorentina (risultato finale 0-1): Niang ancora decisivo (Serie A, 18 febbraio 2024)

DIRETTA EMPOLI FIORENTINA (RISULTATO FINALE 1-1): UN GOL A TESTA

Termina la diretta Empoli Fiorentina, risultato finale di 1-1 in questa sfida tutta toscana. Due su due per Niang su calcio di rigore: dopo il penalty realizzato contro la Salernitana, l’ex Torino e Milan si è ripetuto contro la Fiorentina in questo pomeriggio.

L’Empoli sale a quota 22, approfittando della sconfitta del Sassuolo e i pareggi di Verona e Cagliari. La Fiorentina aggancia a 38 la Roma al sesto posto, che però deve giocare con il Frosinone. Squadre che comunque possono ritenersi soddisfatte. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA EMPOLI FIORENTINA (RISULTATO 0-1): VANTAGGIO OSPITE

Finisce qui il primo tempo della diretta Empoli Fiorentina, risultato di 1-0 per i viola. A sbloccare la sfida è stato l’asse Mandragora-Beltran con il centrocampista che trova in profondità l’argentino, abile con un diagonale preciso a far secco Caprile.

Arriva anche la seconda ammonizione del match con Luperto sanzionato ma non per fallo bensì proteste. Un risultato giusto fin qui con la Fiorentina meglio messa in campo, anche se l’Empoli non si da per vinto e ha messo in campo ottime trame. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA EMPOLI FIORENTINA (RISULTATO 0-0): SI PARTE!

Inizia la diretta Empoli Fiorentina, risultato di 0-0 in questa prima parte di gara. Al 2′ subito un ammonizione all’indirizzo di Gysai, autore di un brutto fallo su Biraghi. L’ex Spezia era diffidato dunque salterà la sfida contro il Sassuolo.

Si è giocato poco fin qui con vari infortuni che hanno spezzettato il gioco. Tanta attesa per questo derby toscano con l’Empoli che sembra rinato sotto la curva Nicola. Dall’altra parte la Fiorentina sta inseguendo sogni europei molto importanti. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA EMPOLI FIORENTINA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Manca ormai davvero poco al fischio di inizio della diretta di Empoli Fiorentina, due squadre che sembrano avere una tendenza la pari quando giocano contro, spesso infatti le partite terminano con un 1-1 in 4 diverse occasioni. Ciò che rende affascinante l’Empoli è la sua abilità nel segnare nei momenti cruciali, con un impressionante 33% dei gol segnati tra il 76° e il 90° minuto. D’altra parte la Fiorentina mostra una percentuale del 22% per i gol segnati durante gli stessi minuti finali, ergo dovremmo aspettarci molti gol in questo lasso di tempo. Attualmente, la squadra di casa si trova in una buona fase con una serie di 4 partite senza perdere da quando ha cambiato allenatore.

Tuttavia, entrambe le squadre stanno attraversando difficoltà nel trovare la rete nei rispettivi contesti. L’Empoli ha avuto difficoltà a segnare in 8 delle 12 partite casalinghe di Serie A di questa stagione, mentre la Fiorentina ha mostrato difficoltà a trovare la via del gol in 5 delle 12 trasferte. Vedremo se i numeri cambieranno o saranno gli oracoli del match, la diretta di Empoli Fiorentina sta per avere il suo fischio di inizio! EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano. (agg. Gianmarco Mannara)

EMPOLI FIORENTINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Empoli Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Empoli Fiorentina sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Empoli Fiorentina vede affrontarsi due squadre toscane in questo importantissimo derby. Le ultime tre sfide giocate tra queste due formazioni sono terminate rispettivamente con i risultati di 0-0, 1-1 e 0-2. L’unico successo di queste tre partite appartiene all’Empoli della gara di andata di questo campionato. La sfida terminata con il risultato di 0-0, ha evidenziato ben due espulsioni. Il primo nei confronti del difensore Sebastiano Luperto, il secondo per il tecnico Paolo Zanetti.

La seconda partita, terminata con il risultato di 1-1, vide andare in rete l’attaccante Cambiaghi. Prima del pareggio finale realizzato da Cabral, ben due reti annullate nei confronti di Barak e Caputo, in entrambi i casi per fuorigioco. L’ultima sfida, giocata nella gara di andata, ho visto trionfare gli azzurri con le reti firmate da Caputo e Gyasi. (Marco Genduso)

VIOLA IN NETTO CALO

La diretta Empoli Fiorentina, in programma domenica 18 febbraio alle ore 15:00, racconta della 25esima giornata di Serie A. La squadra biancoblu è imbattuta da ben quattro giornate avendo vinto con il Monza, pareggiato contro Juventus e Genoa più il recente successo a Salerno per 3-1 che è costato il posto a Filippo Inzaghi.

La Fiorentina ha vinto solamente contro il Frosinone nelle ultime cinque partite, complice anche un calendario proibitivo. Sconfitte contro Napoli e Inter a gennaio, ko folle a Lecce incassato negli ultimi minuti e ultimamente, nel recupero per la Supercoppa, un brutto 2-0 dal Bologna. I viola restano comunque all’ottavo posto a -1 dal sesto.

EMPOLI FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Empoli Fiorentina vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta ci sarà Caprile, difesa a tre con Walukiewicz, Ismajli e Luperto. A centrocampo spazio a Gyasi, Maleh, Grassi e Cacace. La coppia di trequartisti sarà Cambiaghi-Zurkowski con Niang punta.

La risposta della Fiorentina è improntata sul modulo 4-2-3-1. Tra i pali Terracciano, pacchetto arretrato composto da Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. In cabina di regia la coppia Arthur e Duncan. Nico Gonzalez, Beltran e Bonaventura formeranno la trequarti con Belotti centravanti.

EMPOLI FIORENTINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Empoli Fiorentina favorita la squadra ospite a 2.05. Secondo bet365, la X vale 3.30 mentre l’1 fisso intorno ai 3.75.

L’Over 2.5 è offerto a 2.10 mentre l’Under è sull’1.70 di quota. Il segno Gol, entrambe le squadre a segno, viene valutato 1.91, così come il No Gol.











