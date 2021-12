DIRETTA/ Empoli Fiorentina Supercoppa Primavera video streaming tv: albo d’oro

DIRETTA EMPOLI FIORENTINA: L’ALBO D’ORO

In attesa di dare il via alla diretta di Empoli Fiorentina primavera, attesa finale per la Supercoppa della categoria giovanile, ecco che ci pare improntate ora dare un occhio anche al ricco albo d’oro della manifestazione. Trofeo nato nella stagione 2004-05, fino ad oggi ha visto iscriversi nell’elenco dei vincitori per ben tre volte la Juventus, vincente nel 2006, 2007 e 2013 e per per due volte a testa club come Roma, Atalanta, Lecce, Genoa e Torino: campionessa in carica è la squadra bergamasca che nel 2020 ha vinto la finalissima con la Fiorentina primavera.

Pure approfondendo il discorso va detto che la squadra Viola ha raggiunto la finale della Supercoppa Primavera (in qualità di vincitrice della Coppa Italia) già tre volte, nel 2019 e nel 2020, ma pure nel 2011, dove i gigliati ottennero un gradito trionfo ai danni della Roma. Aggiungiamo pure che l’Empoli primavera non è mai arrivata in finale prima d’oggi: sarà dunque un debutto sentito per i toscani. (agg Michela Colombo)

DIRETTA EMPOLI FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Fiorentina Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

SFIDA EQUILIBRATA!

Empoli Fiorentina, in diretta giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per la finale della Supercoppa Primavera. Si affrontano in un derby toscano di lusso le due formazioni detentrici dei titoli della passata stagione. Con un’esaltante cavalcata nei play off l’Empoli ha ribaltato tutti i pronostici e si è preso lo Scudetto, cercando anche quest’anno di mantenersi su uno standard d’alto livello come da tradizione del settore giovanile azzurro.

La Fiorentina ha invece conquistato nella scorsa stagione la Coppa Italia contro la Lazio nella finalissima disputata allo stadio Ennio Tardini di Parma. Non era stato un grande campionato per i viola che quest’anno invece stazionano al terzo posto in classifica dopo l’ultimo pareggio di Lecce. L’Empoli è invece al momento sesto, al confine della zona play off con Juventus e Genoa. Il 20 novembre scorso le due squadre si sono già affrontate in campionato in casa dell’Empoli, 2-0 per gli azzurri il risultato con le reti di Villa e Degl’Innocenti nei primi 5′ di gioco.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Fiorentina Primavera, match che andrà in scena al Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Antonio Buscé schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hvalic; Morelli, Pezzola, Evangelisti, Rizza; Ignacchiti, Fazzini, Degli Innocenti; Logrieco; Magazzu, Baldanzi. Risponderà la Fiorentina allenata da Alberto Aquilani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Andonov; Gentile, Frison, Lucchesi, Kayode; Bianco, Corradini, David; Toci, Krastev, Egharevba.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Empoli Fiorentina Primavera, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Supercoppa Primavera. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2.15 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 3.70 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.85 volte l’importo investito.



