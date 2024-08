Gosens è della Fiorentina, colpo dei viola prima del gong finale del calciomercato

Tutto fatto per il passaggio di Robin Gosens alla Fiorentina. Affare fatto con l’Union Berlino, a poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo. Intesa raggiunta tra le due società, che si sono accordate sulla base di un prestito oneroso che costerà al club toscano circa settecentocinquanta mila euro. I gigliati si sono assicurati anche un diritto di riscatto fissato attorno ai sette milioni di euro, che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni, ovvero il raggiungimento del cinquanta per cento delle presenze.

Il calciatore, ormai a tutti gli effetti vuole, sta svolgendo le visite mediche in Germania ed è atteso in Italia già nelle prossime ore, per iniziare la nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Nel frattempo, i toscani hanno comunicato di aver acquisito anche Matias Moreno a titolo definitivo dal Club Atletico Belgrano, come si legge sugli account social ufficiali dei viola.

Calciomercato Fiorentina News, attesa per l’arrivo di Robin Gosens a Firenze

Tornando all’arrivo di Robin Gosens, l’ex Inter e Atalanta può rappresentare un bell’innesto per la Fiorentina di Palladino. Nelle ultime stagioni ha appunto indossato la maglia della Dea, dei meneghini e dell’Union Berlino, collezionando quasi duecento presenze. Tra le sue doti più apprezzabili, ci sono sicuramente la duttilità e l’inserimento in fase offensiva.

Gosens è considerato un tassello perfetto per il gioco di Palladino e la Fiorentina con questo ultimo colpo di calciomercato è certa di aver innalzato il livello qualitativo generale della squadra. Grande attesa dunque per l’arrivo a Firenze del classe 1994, pronto a ripartire dall’Italia dopo la stagione all’Union Berlino

