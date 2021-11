Diretta/ Empoli Genoa (Serie A) streaming video e tv. Toscani mina vagante

Empoli Genoa, in diretta venerdì 5 novembre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Anticipo con i toscani che si presentano lanciati all’appuntamento, l’ultima vittoria in casa del Sassuolo ha confermato gli azzurri come vera mina vagante del campionato, 15 punti finora e un posizionamento a metà classifica e soprattutto a 7 punti di distanza dal terzultimo posto. Che al momento viene diviso dal Genoa e dallo Spezia, con i Grifoni che hanno bisogno di una scossa nel loro cammino.

Il Genoa ha pareggiato 0-0 l’ultimo match interno col Venezia dopo l’1-1 sul campo dello Spezia. La panchina di Davide Ballardini è ancora in bilico, soprattutto i rossoblu sono riusciti a vincere solo una delle prime 11 partite, la sfida in casa del Cagliari con una straordinaria rimonta da 2-0 a 2-3. Il Genoa ha vinto 1-3 l’ultimo precedente di campionato disputato a Empoli, il 28 gennaio 2019. Al 24 ottobre 2015 risale l’ultimo successo dei toscani in casa contro i rossoblu, con il punteggio di 2-0.

DIRETTA EMPOLI GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Empoli Genoa sarà affidata a Sky Sport. La gara in questione rientra tra le tre partite a giornata che può trasmettere l’emittente satellitare. Ovviamente bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio per poter visionare il match. In alternativa, è possibile seguire la gara in diretta streaming video su DAZN. La piattaforma digitale detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A. Anche in questo caso bisogna disporre di un abbonamento. Inoltre è necessario avere una connessione ad internet ed un dispositivo mobile o una Smart Tv abilitati.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI GENOA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Genoa, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Aurelio Andreazzoli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vicario; Parisi, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Stulac, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. Risponderà il Genoa allenato da Davide Ballardini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Vasquez, Criscito; Sturaro, Badelj, Rovella; Galdames; Pandev, Caicedo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Castellani di Empoli per la diretta di Empoli Genoa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.

