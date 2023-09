Diretta/ Empoli Inter (risultato 0-0) streaming video tv: Darmian a destra, via! (Serie A, 24 settembre 2023)

DIRETTA EMPOLI INTER (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida Empoli Inter regala l’esordio al neotecnico della formazione Toscana Aurelio Andreazzoli di ritorno sulla panchina azzurra. Guardando le statistiche si nota come questa sia una partita ‘testacoda’. Da una parte la capolista Inter che guarda tutti dall’alto con 12 punti in campionato su altrettanti disponibili da un’altra l’Empoli con 0. Dal punto di vista offensivo l’Inter risulta essere il miglior attacco del campionato alla luce delle 13 reti realizzate. Ben 5 portano la firma dell’argentino Lautaro Martinez, coadiuvato a quota due da Thuram, Mkhitaryan e Calhanoglu.

L’unico gol subito dall’Inter è stato quello nel derby contro il Milan. Passando all’Empoli, c’è un dato abbastanza curioso: è l’unica squadra a non aver trovato ancora la via del gol dopo quattro partite di campionato, ma non è finita qui in quanto risulta essere la formazione più battuta con 12 reti subite. Da qui la scelta di cambiare guida tecnica con Andreazzoli che subentra all’ex tecnico Zanetti. EMPOLI (4-3-1-2): E. Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Giu. Pezzella; R. Marin, F. Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi. Allenatore: Aurelio Andreazzoli INTER (3-5-2): Sommer Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi (Marco Genduso)

DIRETTA TV EMPOLI INTER STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Empoli Inter sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La diretta streaming di Empoli Inter è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

EMPOLI INTER: I TESTA A TESTA

La diretta di Empoli Inter presenta ben 29 incontri dal 1998. Successi dei padroni di casa che sono solamente tre, il primo datato 2004 deciso allo stadio Giuseppe Meazza grazie alla rete nei minuti finali firmata da Tommaso Rocchi. Il secondo successo dell’Empoli è sempre stato realizzato al minuto novanta, questa volta alla luce di uno sfortunato autogol di Marco Materazzi allo stadio Carlo Castellani. La terza, ed ultima vittoria dell’Empoli, è avvenuta quest’anno grazie al gol dopo appena due minuti dal suo ingresso del giovane Tommaso Baldanzi.

Sono 24 invece le vittorie dei neroazzurri. L’ultima dal punto di vista cronologico è avvenuta nel mese di aprile, quando la formazione di Simone Inzaghi, in pieno tour de force in vista della Champions League, ebbe la meglio sull’Empoli con il risultato di 0-3. Due volte e rete nel finale di Lautaro Martinez. L’unico pareggio è quello del 2015 quando l’Empoli del tecnico Maurizio Sarri riuscì a fermare sul risultato di 0-0, l’Inter di mister Roberto Mancini. (Marco Genduso)

EMPOLI INTER: NERAZZURRI A PUNTEGGIO PIENO

La diretta Empoli Inter, in programma domenica 24 settembre alle ore 12:30 allo stadio “Castellani” di Empoli, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Gara tutta da seguire con i toscani in piena crisi e reduci dall’avvicendamento in panchina tra Zanetti e Andreazzoli con quest’ultimo chiamato a risollevare il club dall’ultimo posto in classifica. I nerazzurri, invece, viaggiano a gonfie vele a punteggio pieno dopo il roboante successo nel derby ma dovranno fare i conti con le fatiche di Champions League.

EMPOLI INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Empoli Inter in programma allo stadio “Castellani” di Empoli. Il nuovo tecnico dei toscani Aurelio Andreazzoli darà spazio al suo 4-3-1-2 con Baldanzi a supporto della coppia Cambiaghi-Caputo. Ballottaggio tra Bastoni e Pezzella per il ruolo di terzino sinistro. In casa nerazzurra, invece, mister Inzaghi potrebbe far rifiatare Dumfries per proporre Pavard sulla corsia destra. Qualche dubbio sulle condizioni di Calhanoglu, Cuadrado e De Vrij.

EMPOLI INTER, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Empoli Inter danno per super favorita la squadra di mister Simone Inzaghi con il segno 2 proposto a 1.32. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria toscana è dato a 8.75 mentre il pareggio si gioca a 5.50.











