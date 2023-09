DIRETTA REAL SOCIEAD INTER/ Video streaming tv: un doppio incrocio 44 anni fa (Champions, 20 settembre 2023)

DIRETTA REAL SOCIEDAD INTER: I TESTA A TESTA

Forse non tutti ricordano che la diretta di Real Sociedad Inter non sarà un fatto totalmente inedito nella storia del club nerazzurro, che infatti aveva già affrontato i baschi di San Sebastian nel primo turno della Coppa Uefa edizione 1979-1980, che fu l’anno del dodicesimo scudetto dell’Inter guidata da Eugenio Bersellini. I nerazzurri ottennero la qualificazione per il turno successivo grazie al perentorio 3-0 casalingo a San Siro nella partita d’andata giocata mercoledì 19 settembre 1979 e decisa dai gol firmati da Carlo Muraro al 46’ minuti, Giuseppe Baresi appena un paio di giri di lancetta più tardi e infine Giampiero Marini al 78’ minuto.

Fu un triplo margine di vantaggio a dir poco fondamentale, perché poi il ritorno in Spagna fu molto complicato, la Real Sociedad infatti vinse 2-0 la partita disputata esattamente due settimane più tardi, il 3 ottobre 1979, sfiorando quindi una grande impresa. Ricordo quindi globalmente positivo, ma naturalmente l’Inter spera che questa sera la partita in terra basca possa avere un epilogo completamente differente rispetto a 44 anni fa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA REAL SOCIEDAD INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Real Sociedad Inter non sarà disponibile in senso “classico”, infatti la diretta streaming video di Real Sociedad Inter sarà una grande esclusiva di Amazon Prime Video, con le stesse modalità con le quali gli appassionati e i tifosi ormai da un paio di anni seguono anche la migliore partita di ogni mercoledì di Champions League, in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco.

REAL SOCIEDAD INTER: INZAGHI VUOLE VINCERE!

Real Sociedad Inter, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21.00 presso la Reale Arena di San Sebastian sarà una sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. L’Inter inizia la sua nuova avventura nella Champions League dopo essere stati vice-campioni d’Europa nella stagione precedente. I nerazzurri stati sorteggiati nel Gruppo D, insieme a Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. La prima partita vedrà l’Inter affrontare i baschi dell’Alguacil, considerata la quarta forza del girone. La squadra di Inzaghi si presenta con grande fiducia dopo aver vinto il derby contro il Milan con un fragoroso 5-1.

D’altro canto, la Real Sociedad è stata sconfitta nell’ultima partita di Liga dal Real Madrid. Nonostante fossero in vantaggio grazie a Barrenetxea, i biancoblu hanno subito una rimonta nella ripresa, con le reti di Valverde e Joselu. Le due squadre si sono già affrontate in passato, nei trentaduesimi di finale della Coppa UEFA 1979/80. In quell’occasione, l’Inter è riuscita a superare il turno, vincendo 3-0 a San Siro e perdendo 2-0 nella partita di ritorno disputata in Spagna.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD INTER

Le probabili formazioni della diretta Real Sociedad Inter, match che andrà in scena alla Reale Arena di San Sebastian. Per la Real Sociedad, Imanol Alguacil schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

REAL SOCIEDAD INTER LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Real Sociedad Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria della Real Sociedad con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











