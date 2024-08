DIRETTA ROMA EMPOLI (RISULTATO FINALE 1-2): PALO DI DYBALA AL 94′!

La Roma tenta il tutto per tutto nel finale: De Rossi inserisce Shomurodov al posto di Soulé e proprio l’uzbeko riapre la partita al 35′ del secondo tempo, insaccando su assist di Baldanzi che aveva rubato palla a Cacace, quest’ultimo ammonito al 39′ per una trattenuta su Mancini. 6′ di recupero e al 94′ Roma vicinissima al pareggio, gran sinistro di Dybala che si stampa sul palo, poi Vasquez neutralizza il tap-in di Shomurodov. Al 96′ Svilar nega a Esposito l’1-3, l’Empoli comunque resiste e espugna l’Olimpico con la Roma ospitante per la prima volta nella sua storia. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE LA DIRETTA ROMA EMPOLI, IN TV E STREAMING

Per chi fosse interessato a vedere la diretta Roma Empoli, deve sapere che si potrà assistere all’incontro sia su Sky che su Dazn. Naturalmente in entrambi in casi ci sarà bisogno dell’abbonamento.

Se invece non fosse possibile seguire la partita in tv per qualsiasi motivo, in soccorso c’è la doppia opzione della diretta streaming ovvero le applicazioni Sky Go e DAZN che sono scaricabili su qualsiasi dispositivo.

TRAVERSA-PALO PER I GIALLOROSSI

La Roma inizia il secondo tempo con Zalewski in campo al posto di Celik. Al 6′ grande occasione per il pari giallorosso, conclusione di Pellegrini che viene respinta dall’incrocio dei pali, poi si stampa sul palo la ribattuta di Mancini. Al 10′ Gyasi vicino alla doppietta per l’Empoli, risponde Dybala con una rasoiata mancina di poco a lato. Ammonito Solbakken al momento della sostituzione con Esposito che, al quarto d’ora, si guadagna subito un calcio di rigore per fallo in area di Paredes. Dal dischetto Colombo porta l’Empoli sullo 0-2. Nella Roma entrano Le Fée e Baldanzi al posto di Paredes e Cristante, nell’Empoli Cacace e Haas rilevano Maleh e Pezzella. Al 21′ una deviazione di Ismajli fa finire in angolo un tentativo di Dybala, su conseguente corner viene murata dalla difesa azzurra una conclusione di Baldanzi. (agg. di Fabio Belli)

VASQUEZ ATTENTO SU PELLEGRINI

Al 26′ viene ammonito Maleh per aver fermato una ripartenza di Dybala. La Roma prova a guadagnare campo dopo un primo tempo piuttosto bloccato e crea un paio di occasioni prima dell’intervallo. Al 42′ Vasquez si oppone a un colpo di testa di Pellegrini, poi il portiere empolese è tempestivo nell’anticipare Dobvyk su un tiro cross di Soulé indirizzato verso l’ucraino. Prima della fine del primo tempo però è l’Empoli a passare in vantaggio: sblocca il risultato Gyasi, che sfrutta una sponda di Colombo su cross di Pezzella inserendosi sul secondo palo e non lasciando scampo a Svilar. (agg. di Fabio Belli)

SVILAR SALVA SU FAZZINI

Prima conclusione a rete di Pellegrini al 5′ su assist di Soulé, pallone fuori di poco. Al 10′ primo squillo dell’Empoli, pericoloso con un colpo di testa di Gyasi. La Roma prova a fare la partita ma è l’Empoli ad avere una grande occasione per sbloccare il risultato: gran risposta di Svilar su tiro di Fazzini, si avventa sul pallone Colombo che praticamente a porta vuota colpisce una clamorosa traversa. Al 22′ altra chance con Pezzella, con i toscani decisamente più incisivi in questo primo quarto di gara. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Regna lo zero nelle statistiche che ci accompagnano verso l’ormai imminente diretta Roma Empoli. Infatti, la prima giornata ha portato un doppio pareggio per 0-0 ai giallorossi di Daniele De Rossi e ai toscani di Roberto D’Aversa, rispettivamente a Cagliari e in casa contro il Monza. Insomma, zero gol fatti e zero gol subito finora per Roma ed Empoli, l’auspicio è che la partita allo stadio Olimpico possa essere più divertente – e lo scopriremo fra pochissimo. In classifica invece abbiamo un punto a testa, la Roma ovviamente è chiamata ad accelerare in questo turno sulla carta decisamente favorevole ai capitolini, mentre naturalmente un bis del segno X potrebbe andare benissimo all’Empoli.

Il grande obiettivo dei toscani per il finale di stagione sarà la salvezza, eventualmente in extremis come nel maggio scorso. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, leggiamo le formazioni ufficiali della diretta Roma Empoli e poi a parlare sarà il campo! ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, G. Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Dybala. Allenatore: Daniele De Rossi EMPOLI (3-4-2-1): D. Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, L. Henderson, Maleh, Giu. Pezzella; Fazzini, Solbakken; L. Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA EMPOLI: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta Roma Empoli facciamo un rapido focus sui precedenti: abbiamo qui una partita abbastanza diffusa in epoca recente con dieci incroci dall’ottobre 2016 a oggi, tutti validi per la Serie A e che hanno visto i giallorossi dominare. Basti pensare ad un dato: il 2-1 che l’Empoli ha rifilato alla Roma lo scorso maggio, nell’ultima giornata di campionato e al Castellani, ha spezzato una serie di addirittura otto vittorie consecutive da parte dei capitolini, che peraltro a settembre avevano battuto i toscani per 7-0 con doppietta di Paulo Dybala e reti di Renato Sanches, Bryan Cristante, Romelu Lukaku e Gianluca Mancini e autogol di Alberto Grassi.

Estendendo il quadro possiamo notare che la serie positiva della Roma durava dal novembre 2011 e aveva toccato le 16 partite, con 13 vittorie e tre pareggi; ad aumentare il dominio della squadra oggi allenata da Daniele De Rossi dobbiamo dire che l’Empoli incredibilmente non è mai riuscito a vincere nell’Olimpico giallorosso, uscendone per l’ultima volta con dei punti nel gennaio 2015 (rigore di Massimo Maccarone, pareggio di Maicon). In generale, gli azzurri in casa della Roma hanno ottenuto la miseria di tre pareggi: ecco, il quadro è clamorosamente sbilanciato verso i giallorossi, ma la partita di oggi potrebbe in realtà regalarci una storia diversa e allora vedremo cosa succederà tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

ROMA EMPOLI, POSTICIPO DELLA DOMENICA

La diretta Roma Empoli chiuderà la domenica di Serie A allo stadio Olimpico per il debutto stagionale casalingo dei giallorossi di Daniele De Rossi. La sfida vedrà contro il 25 agosto alle ore 20:45 due squadre che non hanno ancora né segnato e nemmeno subito gol.

I capitolini si sono infatti fermati sullo 0-0 in casa del Cagliari in una partita molto tirata, ma che ha evidenziato qualche lacuna che all’inizio dell’annata calcistica ci può stare. L’Empoli invece ha giocato per larghi tratti meglio del Monza, anche se è mancato il colpo dei tre punti che non è un dettaglio, terminando 0-0.

La Roma chiuderà inizierà il primo trio di partite prima della sosta con il big match di Torino contro la Juventus di Thiago Motta mentre l’Empoli, prima di salutare i propri nazionali, avrà la difficile sfida esterna con il Bologna di Italiano.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI

Ora diamo un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Roma Empoli. I giallorossi scenderanno in campo con il 4-3-3. In porta Svilar, il pacchetto arretrato sarà composto da Celik, Ndicka, Mancini e Angelino. A centrocampo Le Fée condividerà il reparto con Paredes e Pellegrini. In avanti Soulé, Dovbyk ed El Shaarawy.

L’Empoli di D’Aversa replicherà con il 3-4-2-1. Tra i pali Vasquez, difeso qualche metro più avanti dal terzetto Walukiewicz, Ismajli e Viti. Gyasi e Pezzella agiranno larghi con Haas e Henderson al centro del reparto. La trequarti tutta fantasia Fazzini-Esposito supporteranno Colombo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ROMA EMPOLI

In conclusione, andiamo a vedere le quote per le scommesse della diretta Roma Empoli. I favoriti sono i giallorossi a 1.48 seguiti dal segno X dati 4.50 mentre una vittoria a sorpresa dei toscani vestiti d’azzurro è quotata sette volte la posta in palio.

Per quanto riguarda i gol, l’Over 2.5 ovvero almeno tre gol in tutta la partita è offerto a 1,80 mentre l’Under alla stessa soglia a 2. Il Gol si trova a 2 contro il No Gol a l’1.75.