Diretta/ Empoli Lecce Primavera streaming video e tv. Salentini per il sorpasso (24 febbraio 2024)

Empoli Lecce, in diretta domenica 24 febbraio 2024 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. Vincendo in Toscana i salentini piazzerebbero il sorpasso in classifica proprio ai danni dell’Empoli: giallorossi reduci da un successo esterno sul campo del Bologna, acuto che ha permesso di riscattare le ultime due sconfitte subite in campionato.

Per l’Empoli prosegue il momento difficile, gli azzurri hanno perso sette delle ultime otto partite disputate in campionato, cadendo anche in casa dell’Atalanta nell’ultimo impegno disputato. Un’inversione di tendenza netta rispetto a quello che era stato un discreto inizio di campionato, allontanando l’Empoli dalle zone più nobili della classifica senza dunque poter nutrire, almeno per il momento, velleità di qualificazione ai play off.

EMPOLI LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Lecce Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Empoli Lecce Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Lecce Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Alessandro Birindelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Seghetti; Barsi, Corona, Stassin, Ignacchiti; Indragoli, Kaczmarski, Mannelli; Vallarelli, Bucancil, Barsotti. Risponderà il Lecce allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Lampinen, Vernon, Pascalau, Mcjannet, Vulturar, Munoz, Lukoki, Smajlovic, Minerva, Jemo, Vescan.

EMPOLI LECCE PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Lecce Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











