DIRETTA VERONA FERALPISALÒ: QUASI UN DERBY!

Si gioca oggi la diretta Verona Feralpisalò, la terza amichevole estiva per l’Hellas: alle ore 20:30 di sabato 27 luglio il ritiro scaligero di Folgaria si conclude con questo test con il quale di fatto il Verona aumenta le difficoltà, perché fino a questo momento ha giocato contro selezioni dilettantistiche come l’ormai tradizionale Top 22 Dilettanti e il Rovereto, ovviamente ha sempre vinto dilagando ma oggi eventualmente, sia pure con due categorie di distanza, potrà sudare di più visto che la Feralpisalò è una rivale di tutto rispetto.

Retrocessa in Serie C dopo una sola stagione, la squadra bresciana ha scelto di fare le cose in grande: come allenatore ha scelto Aimo Diana, un lusso per la categoria e autore del miracolo Renate e della promozione con la Reggiana, anche se l’anno scorso è stato esonerato dal Vicenza. È quasi un derby questa diretta Verona Feralpisalò, che seguiremo con vivo interesse per provare a scoprire come potrebbero andare le cose nell’amichevole di Folgaria; intanto però facciamo qualche rapida incursione nelle probabili formazioni con le scelte di campo.

DIRETTA VERONA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle informazioni che abbiamo ricevuto, la diretta Verona Feralpisalò non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: non ci sarà dunque un modo per seguire l’amichevole di oggi, nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma certamente per avere informazioni utili sulla diretta Verona Feralpisalò potrete consultare liberamente le pagine che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare consigliamo gli account Facebook e X (vale a dire il vecchio Twitter).

DIRETTA VERONA FERALPISALÒ, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Verona Feralpisalò Paolo Zanetti potrebbe scegliere di puntare ancora sul 4-2-3-1, un modulo che lo stesso Hellas ha abbracciato nel finale della passata stagione. In porta abbiamo Montipò, con la coppia difensiva titolare che potrebbe essere formata da Diego Coppola e Magnani; Walukiewicz titolare aggiunto, Faraoni o Tchatchoua a destra e Frese che agirebbe a sinistra. In mezzo al campo il 2004 Joselito può fare da filtro, con il rientro di Duda che dunque sarebbe schierato da mezzala insieme a Dani Silva, Harroui o Serda.

Ad avanzare sulla trequarti ecco Suslov che si gioca la maglia con Hrustic. Sulle fasce laterali potremmo pensare ad Alphadjo Cissè e Lazovic, ma ci sono anche Yayah Kallon e un Bragantini che ha dimostrato di essere particolarmente in forma e potrebbe agire a destra; da prima punta stuzzica ovviamente il 2002 Bosilj, come alternative Zanetti può al momento contare sul 2003 Ajayi e sul più navigato Juan Manuel Cruz.