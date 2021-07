Diretta/ Empoli Montecatini streaming video tv: cambia l’avversario (amichevole)

DIRETTA EMPOLI MONTECATINI: ALTRO TEST LEGGERO PER I TOSCANI

Empoli Montecatini, in diretta sabato 31 luglio 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida amichevole nel cammino del precampionato degli azzurri toscani, che preparano il nuovo esordio in Serie A. Terzo tentativo per assestarsi nella massima serie dopo le due ultime retrocessioni, sulla panchina dell’Empoli è tornato il mister Aurelio Andreazzoli, che ha già vissuto stagioni importanti in Toscana. E’ cambiato l’avversario di questa amichevole, gli empolesi avrebbero dovuto inizialmente affrontare un club di Serie C, l’Aquila Montevarchi, ma è stato costretto a cambiare i suoi piani con la formazione neopromossa in terza serie bloccata dal Covid. La sfida si disputerà dunque contro una formazione dell’Eccellenza toscana, il Montecatini che ha già affrontato un’amichevole di lusso contro una squadra di Serie A, la Roma che ha realizzato 10 gol agli uomini di Ciro Mucedola. L’Empoli è invece reduce da un altro derby toscano in amichevole, vinto 3-0 contro il Pontedera di Ivan Maraia.

DIRETTA/ Napoli Bayern video streaming e tv: parla Spalletti (amichevole)

DIRETTA EMPOLI MONTECATINI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Empoli Montecatini, che dunque non potrà essere seguita dagli appassionati; non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram.

DIRETTA/ Cagliari Augsburg video streaming tv: parla Semplici (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MONTECATINI

Le probabili formazioni di Empoli Montecatini, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Aurelio Andreazzoli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vicario; Canestrelli, Romagnoli, Pirrello; Stojanovic Ricci, Stulac, Damian, Bandinelli; Mraz, Mancuso. . Risponderà il Montecatini allenato da Ciro Mucedola con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Santi, Benvenuti, Torracchi, Isola, Marseglia, Granucci, Benvenuti, Lassi, Hamza, Cipriani, De Simone.

LEGGI ANCHE:

RISULTATI CALCIO MASCHILE/ Olimpiadi in diretta live: Spagna avanti col brivido!

© RIPRODUZIONE RISERVATA