Diretta Empoli Pisa/ Streaming video Rai: derby di fuoco al Castellani (Serie B)

DIRETTA EMPOLI PISA: SFIDA ENTUSIASMANTE!

Empoli Pisa si gioca in diretta allo stadio Castellani, con calcio d’inizio alle ore 21:00 di venerdì 23 ottobre: intrigante anticipo nella 5^ giornata della Serie B 2020-2021, un derby toscano tra due squadre che in questo momento stanno attraversando momenti diversi ma che potrebbero anche ritrovarsi ai playoff al termine della stagione regolare. Gli azzurri arrivano dalla brillante vittoria contro la Spal, grazie alla quale sono diventati la capolista del campionato insieme al Cittadella: dopo aver fallito l’obiettivo promozione un anno fa ci vogliono riprovare e sembrano aver trovato il ritmo giusto. Manca ancora la vittoria al Pisa, squadra sicuramente più rodata per aver confermato l’allenatore e buona parte del gruppo; tuttavia i nerazzurri hanno faticato a mettersi in moto, nonostante questo hanno timbrato un pareggio interno contro il Monza che si può considerare positivo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Empoli Pisa; intanto, mentre aspettiamo che le due squadre scendano sul terreno di gioco, possiamo fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA EMPOLI PISA IN STREAMING VIDEO E RAI SPORT: COME VEDERE LA PARTITA

Trattandosi dell'anticipo del turno, la diretta tv di Empoli Pisa sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PISA

Possibili avvicendamenti per Alessio Dionisi in Empoli Pisa: il tecnico degli azzurri potrebbe puntare sul tandem La Mantia-Moreo per il suo attacco, eventualmente confermando Bajrami a loro supporto così come il regista di centrocampo Stulac. In mediana si candida Haas, che potrebbe essere una delle due mezzali; rischia allora il posto uno tra Samuele Ricci e Bandinelli, mentre in difesa potrebbe esserci Pirrello al posto di Nikolaou con Simone Romagnoli come sempre a protezione di Brignoli, sulle corsie laterali Fiamozzi e Terzic restano favoriti. Luca D’Angelo potrebbe invece riproporre Masucci in attacco, questa volta facendo riposare Marconi; dunque Palombi potrebbe comunque giocare, ma attenzione anche ad Alberti così come a Soddimo, che può prendere il posto di Siega sulla trequarti. A centrocampo il candidato a essere titolare è Marius Marin, ma deve vincere la concorrenza di Mazzitelli e De Vitis; verso la conferma Gucher, possono cambiare gli esterni bassi o almeno a destra con Eros Pisano titolare, sull’altro versante Lisi mentre in mezzo ha una possibilità Masetti per rimpiazzare Antonio Caracciolo, con Perilli tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Studiamo il pronostico su Empoli Pisa andando a leggere quali siano le quote previste dall’agenzia Snai. Il segno 1 regola la vittoria dei padroni di casa e vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,05 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 4,25 volte la puntata che accompagna il segno 2 per l’affermazione degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,00 volte quanto investito con questo bookmaker.



