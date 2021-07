Diretta/ Empoli Pontedera (amichevole) streaming video e tv. Derby toscano

DIRETTA EMPOLI PONTEDERA: TEST PER ANDREAZZOLI!

Empoli Pontedera, in diretta mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida amichevole in preparazione alla nuova stagione. Ritornato in Serie A, l’Empoli ha ritrovato in panchina Aurelio Andreazzoli dopo l’addio in panchina di Alessio Dionisi. Dopo aver isolato 6 positivi al Covid per gli azzurri quella di oggi sarà la prima amichevole stagionale. Il tecnico aveva sfiorato la salvezza nel 2019, mancando in pieno recupero il gol della permanenza nella massima serie a San Siro contro l’Inter.

C’è da dire che l’Empoli negli ultimi anni ha perso in maniera piuttosto rocambolesca la possibilità di restare in Sere A, va ricordata anche la clamorosa rimonta subita dal Crotone in classifica nel 2017. Il Pontedera di Ivan Maraia nelle ultime stagioni è stato buon protagonista del campionato di Serie C, dove si esibirà anche nella prossima annata: per l’Empoli potrà essere un test sicuramente interessante, per trovare subito le misure in vista di quello che sarà l’esordio in campionato contro la Lazio di un grande ex, Maurizio Sarri.

DIRETTA EMPOLI PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Al momento non ci sono notizie circa una diretta tv di Empoli Pontedera; i canali della nostra televisione non dovrebbe trasmettere la partita, ma c’è la possibilità che l’amichevole sia fornita dai canali social ufficiali del club granata. Qualora sia così, il riferimento sarà ovviamente in diretta streaming video; per avere altre informazioni utili sul test della Salernitana, potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che la società apre liberamente sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PONTEDERA

Le probabili formazioni di Empoli Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli di Aurelio Andreazzoli questo sarà il primo test precampionato, essendo stata annullata la precedente amichevole contro il Cuoiopelli a causa di 6 casi di Covid, con i positivi che sono stati isolati per far proseguire agli azzurri la preparazione precampionato. Il Pontedera affronterà contro l’Empoli il suo primo vero test precampionato: confermato sulla panchina dei granata il tecnico Ivan Maraia che potrà contare su questi convocati: Angeletti Marco, Bakayoko Aboubakar, Barba Gianluca, Bardini Lorenzo, Benedetti Giacomo, Benericetti Giovanni, Caponi Andrea, Catanese Giovanni, D’Antonio Francesco, Espeche Marcos Andres, Magnaghi Simone, Marianelli Andrea, Matteucci Emanuele, Mattioli Andrea, Milani Lorenzo, Mutton Cristian, Nicoli Andrea, Parodi Stefano, Perretta Gabriele, Pretato Mattia, Regoli Gianmarco, Santarelli Lorenzo, Shiba Cristian, Sposito Alex.



