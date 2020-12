Diretta/ Empoli Reggiana (Serie B) streaming video DAZN: toscani per la vetta

DIRETTA EMPOLI REGGIANA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Empoli Reggiana, in diretta dallo stadio Castellani di Empoli e in programma martedì 22 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. L’ultimo pareggio contro il Chievo non è stato visto come una frenata, bensì come un segnale di continuità lanciato dai toscani, ora chiamati a farsi valere in una fase molto delicata. La Salernitana vincendo l’anticipo contro l’Entella ha piazzato il momentaneo sorpasso in vetta alla classifica, dall’altra parte però l’Empoli ha dimostrato di avere il ritmo giusto per competere per il salto diretto in Serie A. Non dovrà però perderlo contro una Reggiana sempre indisiosa, finora mina vagante di questo campionato di Serie B. Dopo due vittorie consecutive i granata sono incappati in due ko, perdendo in casa contro il Frosinone e sul campo del Brescia. Per gli emiliani tanti alti e bassi in questo avvio di stagione, la salvezza resta l’obiettivo primario ma andrà perseguito trovando maggiore continuità di rendimento.

DIRETTA EMPOLI REGGIANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Reggiana sarà visibile sul canale 209 del decoder satellitare, ovvero DAZN1: l’appuntamento infatti è disponibile anche per gli abbonati Sky da almeno tre anni, grazie alla sinergia tra le due emittenti. Naturalmente la partita sarà visibile dai clienti DAZN con il consueto servizio della diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI REGGIANA

Le probabili formazioni di Empoli Reggiana, sfida che andrà in scena presso lo stadio Castellani di Empoli. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessio Dionisi con un 4-3-1-2: Furlan; Cambiaso, Romagnoli, Nikoloau, Parisi; Zurkowski, Stulac, Haas; Moreo; La Mantia, Matos. Gli ospiti guidati in panchina da Max Alvini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Cerofolini; Costa, Rozzio, Martinelli; Zampano, Varone, Rssi, Kirwan; Radrezza; Zamparo, Mazzocchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Empoli e Reggiana, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.65, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.75, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 5.25.

