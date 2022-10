Diretta/ Empoli Roma streaming video tv: giallorossi alla rincorsa (Primavera)

DIRETTA EMPOLI ROMA PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Empoli Roma, in diretta lunedì 3 ottobre 2022 alle ore 16.30 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci sarà una sfida valevole per la 6^ giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi alla rincorsa in classifica, una vittoria li porterebbe al terzo posto in classifica, a -1 da Juventus e Fiorentina in vetta, e darebbe continuità all’1-5 in casa del Napoli che ha messo in mostra di nuovo la migliore Roma dopo un inizio di stagione tentennante per i vicecampioni d’Italia.

L’Empoli è tornato alla vittoria nell’ultima trasferta in casa dell’Udinese, uno 0-2 che ha restituito certezze agli azzurri dopo le sconfitte contro Fiorentina e Juventus e il pareggio contro il Cagliari. Il 9 marzo scorso l’Empoli ha vinto di misura l’ultimo precedente nel campionato Primavera contro la Roma, al 29 maggio 2021 risale invece l’ultimo successo in categoria dei giallorossi sul campo dei toscani.

EMPOLI ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Roma Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Roma Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Antonio Buscè schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fantoni, Ndragoli, Fini, Boli, Ignacchitti, Renzi, Kaczmarski, Rosa, Tropea, Dragoner. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Baldi, Missori, Foubert-Jacquemin, Chesti, Pisilli, Cassano, Oliveras Codina, Faticanti, Satriano, Cesco, Tahirovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI ROMA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.

