Diretta/ Empoli Sassuolo (Primavera) streaming video: campioni in crisi

DIRETTA EMPOLI SASSUOLO PRIMAVERA: RISULTATO INCERTO

Empoli Sassuolo, in diretta martedì 21 dicembre 2021 alle ore 12.30 presso il Centro Sportivo Monteboro, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Momento di crisi per i campioni d’Italia in carica toscani, che tra Supercoppa Primavera e campionato si sono ritrovati immersi in tre sconfitte consecutive. Dopo il trofeo perso ai rigori contro la Fiorentina è arrivato il ko contro il Bologna in trasferta e poi quello casalingo di venerdì scorso contro la Juventus.

Il Sassuolo invece continua a fare molto bene in casa, sempre nella scorsa giornata di venerdì i neroverdi hanno battuto 3-2 la Sampdoria, successo arrivato però dopo il ko in trasferta sul campo del Verona. Sassuolo che resta comunque sesto in classifica appaiato all’Inter, si è ritrovato invece sbalzato indietro l’Empoli che ha appunto raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato, ma supererebbe gli emiliani in classifica vincendo questo scontro diretto.

DIRETTA EMPOLI SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Sassuolo Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SoloCalcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Sassuolo Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Monteboro. Per l’Empoli, Antonio Buscé schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hvalic; Morelli, Pezzola, Evangelisti, Rizza; Ignacchiti, Fazzini, Degli Innocenti; Logrieco; Magazzu, Baldanzi. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Vitale, Saccani, Manarelli, Ranem, Marginean, Piccinini, Mercati, Artioli, Reda, Manara, Aucelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Monteboro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



