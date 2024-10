DIRETTA EMPOLI NAPOLI, UN’OCCASIONE DA SFRUTTARE

La diretta Empoli Napoli in programma come sfida dell’ottava giornata di Serie A 2024/2025 alle ore 12:30 di domenica 20 ottobre 2024 rappresenta un’occasione importante per la capolista al fine di allungare in classifica. L’Inter infatti, prima inseguitrice dei partenopei a distanza di soli due punti, è impegnata in serata in una sfida complicata all’Olimpico contro la Roma e l’ex Antonio Conte cercherà quindi di approfittare della situazione per spingere i suoi ad ottenere un altro successo fondamentale nella rincorsa allo scudetto, così da consolidare il primo posto attualmente occupato.

L’Empoli vorrebbe invece riscattare la sconfitta subita lo scorso turno contro la Lazio sebbene la squadra del tecnico Roberto D’Aversa si sia dimostrata abbastanza devota al pareggio, ben quattro fino a questo momento, in questa stagione ma sarebbe senz’altro un risultato più che gradito se dovesse concretizzarsi contro un avversario del livello del Napoli. Ricordiamo infine che la direzione della sfida tra Empoli e Napoli è stata affidata all’arbitro Rosario Abisso, proveniente dalla sezione AIA di Palermo.

DIRETTA EMPOLI NAPOLI, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La trasmissione della diretta Empoli Napoli sarà garantita solamente da DAZN, piattaforma che detiene i diritti in esclusiva per tutte le partite di Serie A per la stagione 2024/2025. Niente da fare dunque per gli abbonati a Sky, che non potranno seguire questo match sui canali Zona Dazn e sarà dunque necessario sfruttare l’applicazione dedicata oppure il proprio pc per usufruire della visione via streaming dell’evento in programma come anticipo domenicale dell’ottava giornata.

EMPOLI NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

La domenica di campionato sta per cominciare con il lunch-match che vede in programma la diretta Empoli Napoli e, aspettando l’avvio delle ostilità, proviamo a dare uno sguardo a quelle che saranno le scelte dei due tecnici con le probabili formazioni. Mister Conte per il suo Napoli, se da un lato si giocano un posto da titolare Neres e Politano, dovrebbe invece continuare a fare affidamento su Kvaratskhelia e Lukaku in attacco mentre a centrocampo potrebbe essere arrivato il momento di vedere Billy Gilmour.

Arrivato in estate dal Brighton dove aveva potuto allenarsi agli ordini di un allenatore italiano esperto del nostro campionato come Roberto De Zerbi, ora a Gilmour potrebbero essere affidate le chiavi del centrocampo partenopeo anche a causa dell’indisponibilità di un altro elemento importante come il collega di reparto Lobotka.

EMPOLI NAPOLI, LE QUOTE

Il pronostico della diretta Empoli Napoli appare abbastanza scontato alla vigilia sulla carta specie se si prova ad analizzare le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in merito al risultato finale dell’incontro. Secondo Snai, il Napoli è nettamente favorito per aggiudicarsi il successo pagando infatti il 2 ad appena 1.65 mentre il pareggio appare abbastanza possibile con una quota fissata a 3.80 a differenza della vittoria dei toscani, pagata addirittura a 5.50. Della stessa opinione paiono essere sia Goldbet che Lottomatica.