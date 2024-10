PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI: I TITOLARI PER IL BEL LUNCH MATCH

Cresce l’attesa verso un lunch match intrigante e allora le probabili formazioni Empoli Napoli sono una tappa fondamentale verso ciò che potremo seguire fra qualche ora allo stadio Carlo Castellani per l’ottava giornata di Serie A, oggi domenica 20 ottobre 2024. Per l’Empoli è stato un ottimo inizio di campionato, non ridimensionato dalla sconfitta contro la Lazio incassata prima della sosta: i toscani di Roberto D’Aversa vogliono confermarsi fra le migliori realtà della Serie A 2024-2025 e avranno poco da perdere nella sfida di lusso contro la capolista.

Il Napoli ha d’altronde il morale molto alto: la vittoria contro il Como prima della sosta ha permesso ai partenopei di trascorrere due settimane da capolista solitaria in classifica, il lavoro di Antonio Conte sembra dare i suoi frutti e con l’ulteriore vantaggio di non giocare le Coppe le prospettive di un nuovo sogno tricolore sono chiare, scaramanzia permettendo. In Toscana tuttavia potrebbe essere un banco di prova molto significativo, allora adesso ci immergiamo nell’analisi delle probabili formazioni Empoli Napoli…

UNA CHIARA FAVORITA NELLE QUOTE PER I PRONOSTICI

Cedendo per qualche riga lo spazio ai pronostici in base alle quote dell’agenzia Snai, le probabili formazioni di Empoli Napoli sono l’occasione per ricordare che i partenopei sono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,65, mentre si sale a 3,80 in caso di pareggio (segno X) e il segno 1 in caso di vittoria casalinga dell’Empoli varrebbe infine 5,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI

D’AVERSA E GLI ULTIMI BALLOTTAGGI

Qualche dubbio per Roberto D’Aversa nelle probabili formazioni Empoli Napoli, che dovrebbero prevedere un modulo 3-4-2-1 per i padroni di casa toscani: in porta ecco Vasquez; davanti a lui la difesa a tre con Goglichidze e Ismajli, più una maglia ancora da assegnare che però vede Viti favorito su De Sciglio; a centrocampo ecco l’esterno destro Gyasi, poi Grassi nel cuore della mediana affiancato da uno tra Anjorin (favorito) ed Henderson, mentre a sinistra agirà Pezzella; infine, ecco un reparto offensivo che potrebbe essere tutto italiano, perché sulla trequarti agiranno Fazzini ed Esposito, mentre Colombo è nettamente favorito su Solbakken per la maglia da prima punta.

UNDICI DEFINITI PER CONTE?

Antonio Conte potrebbe avere le idee già chiare per le probabili formazioni Empoli Napoli, anche se a ciò contribuisce il fatto che Lobotka e Olivera sono rientrati acciaccati dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Ecco allora che nel modulo 4-3-3 dovremmo vedere in porta l’ex Caprile; ex di turno è d’altronde anche il capitano Di Lorenzo, che aprirà la linea a quattro della difesa completata poi da Rrahmani, Buongiorno e sulla sinistra Spinazzola; a centrocampo ecco Zambo Anguissa e poi la curiosità di due scozzesi contemporaneamente in campo dal primo minuto, cioè evidentemente Gilmour e McTominay; infine, in attacco tutto sembra chiaro con Politano a destra, Lukaku ovviamente centravanti e Kvaratskhelia come ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI: IL TABELLINO

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Zambo Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.