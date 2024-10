DIRETTA BRESCIA SASSUOLO, QUINTA CONTRO TERZA

Sfida ai piani altissimi di questa Serie B tra due formazioni che possono ambire alla promozione, che sia diretta o attraverso i playoff. Stiamo parlando della diretta Brescia Sassuolo, in programma sabato 19 ottobre alle ore 17:15. I lombardi si sono riscattati dopo la sconfitta con il Monza che è costata l’eliminazione in Coppa Italia riuscendo a vincere contro la Cremonese per 3-2 e pareggiando a Mantova per 1-1 nell’ultimo turno di campionato.

Il Sassuolo invece ha risposto presente sia in Coppa Italia, eliminato il Lecce, sia in Serie B dove attualmente è a quattro risultati utili di fila: le vittorie con Carrarese e Cosenza, il pareggio con lo Spezia e infine il successo tennistico contro il Cittadella per 6-1.

DOVE VEDERE DIRETTA TV BRESCIA SASSUOLO, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Brescia Sassuolo, l’unica cosa da fare è quella di fare affidamento a DAZN. L’emittente streaming offrirà dunque la chance a tutti di osservare le gesta dei propri beniamini in Serie B su app o sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA SASSUOLO

Siamo arrivati alle probabili formazioni della diretta Brescia Sassuolo. I padroni di casa si disporranno secondo il 4-3-1-2 con Lezzerini in porta, difesa a quattro composta da Dickmann, Adorni, Cistana e Jallow. In mediana Bisoli, Verreth e Besaggio mentre Olzer agirà dietro a Juric e Borrelli Il Sassuolo invece predilige un 4-3-3 senza trequartista e con più densità a centrocampo. Ecco dunque l’assetto tattico con Moldovan tra i pali, protetto qualche metro più avanti da Toljan, Odenthal, Romagna e Doig. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Ghion, Boloca eThorstvedt. Davanti spazio a Volpato, Mulattieri e Lauriente.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BRESCIA SASSUOLO

Ora diamo uno sguardo alle quote per le scommesse Brescia Sassuolo. Secondo i bookmakers, i favoriti sono i ragazzi di Fabio Grosso a 2.40. Il segno X del pareggio invece è quotato 3.25 mentre l’1 fisso è dato a 2.90. Il Gol, ovvero entrambe le squadre a segno, è a 1.75 contro il No Gol a 2. Chiudiamo l’analisi con l’Over 2.5 a 2.05 e l’Under a 1.83.