Diretta/ Empoli Spal (Primavera) streaming video tv: campioni alla riscossa

Empoli Spal, in diretta venerdì 18 settembre 2021 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Monteboro, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1. Campioni alla riscossa, dopo un solo punto conquistato nelle prime due sfide di campionato l’Empoli cerca il cambio di passo per provare a colpire per la prima volta in questa stagione. L’ultimo 0-0 a Pescara ha dimostrato come la squadra allenata da Antonio Buscé sia ancora a caccia della forma migliore, con l’attacco che stenta con un solo gol realizzato contro due neopromosse.

Per la Spal 4 punti e una difesa di ferro in queste prime uscite di campionato, visto che gli estensi non hanno incassato reti né nella vittoriosa sfida contro la Sampdoria né nell’ultimo pareggio senza reti contro il Verona. Anche il club di Ferrara ha rinnovato il suo ciclo, per giunta con un nuovo allenatore in panchina, ma la Spal viene da una stagione lusinghiera nel campionato Primavera e sembra intenzionata a ripetersi.

DIRETTA EMPOLI SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Spal Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Empoli Spal Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Monteboro. Per l’Empoli, Antonio Buscé schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hvalic; Rossi, Pezzola, Rizza, Morelli; Indragoli, Fazzini, Asllani; Magazzu, Baldanzi, Ekong. Risponderà la Spal allenata da Fabrizio Piccareta con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Rigon; Saio, Nador, Peda; D’Andrea, Simonetta, Orfei, Roda; Borsoi, Pinotti, Sperti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Monteboro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.550.



