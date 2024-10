DIRETTA EMPOLI TORINO PRIMAVERA, TOSCANI IN CASA

Due formazioni che arrivano da risultati opposti nell’ultimo turno di campionato. La diretta Empoli Torino Primavera, in programma venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 16:30, metterà tre punti importanti in palio in Toscana. L’Empoli dopo due sconfitte contro Lazio e Milan più altrettanti pareggi con Sampdoria e Lecce, è riuscito a vincere con un netto 2-0 in casa contro il Verona. Risultato che però non è stato replicato nel match successivo con il Cagliari, match terminato 2-0 per i Casteddu.

I granata sono reduci invece da ben due vittorie consecutive, la prima ottenuto proprio contro il Cagliari per 1-0 e la più recente con l’Atalanta per 3-1 in trasferta. Un toccasana dopo che il Torino arrivava da tre ko di fila con Milan, Fiorentina e Verona per un totale di 8 gol subiti e solo 3 segnati. L’esordio invece era stato positivo con il 2-1 alla Sampdoria.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TV EMPOLI TORINO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Empoli Torino Primavera vi basterà fare riferimento a Sportitalia, canale di riferimento. Lo stesso discorso vale per la diretta streaming poiché esiste sia il sito web sia l’applicazioni di Sportitalia per computer, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI TORINO PRIMAVERA

Ora è il momento di vedere quali sono le probabili formazioni della diretta Empoli Torino Primavera. I toscani si disporranno secondo il 3-4-1-2: tra i pali Fuscaldo, protetto qualche metro più avanti da Falcusan, Moray e Majdandzic. Agiranno larghi El Biache e Lauricella con Bacci e Huqi in mediana. Davanti Akpa-Chukwu e Popov con Cesari trequartista. I grinta rispondono con il 4-4-2 con Plaia in porta, difesa a quattro con Marchioro, Mendes, Pellini e Krzyzanowski. Nella zone nevralgica del campo Mahari e Mullen occuperanno la parte centrale mentre Dalla Vecchia e Ciammaglichella paritanno più larghi. Gabellini-Franzoni in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI TORINO PRIMAVERA

Infine è il momento di dare un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Empoli Torino Primavera. I favoriti in questa partita sono i padroni di seppur di pochissimo ovvero 2.45 contro i 2.60 del 2 fisso in favore dei granata. Il segno X del pareggio è quotato a 3.40. Per quanto riguarda le reti, l’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol nel match è offerto a 1.71 rispetto all’1.93 dell’Under alla stessa soglia. In conclusione, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.60 e 2.15.