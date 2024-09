La diretta Cagliari Empoli Primavera, alle ore 13.00, sarà una sfida che mette già a confronto due formazioni in ritardo in classifica e che non possono permettersi di perdere ulteriore tempo. Momento particolarmente difficile per il Cagliari che è reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima subita in casa del Torino, con i sardi che non sono riusciti a segnare in nessuna di queste ultime tre partite.

Dopo due soli punti conquistati nelle prime quattro partite di campionato, l’Empoli ha invece rialzato la testa nell’ultima partita disputata in campionato, con un secco 2-0 al Verona, successo importante dopo un periodo di rodaggio per i toscani che sono così riusciti a rialzarsi dal fondo della classifica, riuscendo a conquistare così la prima vittoria stagionale assoluta.

CAGLIARI EMPOLI PRIMAVERA: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta Cagliari Empoli Primavera, va ricordato che l’intero Campionato Primavera 1 è trasmesso su Sportitalia. La partita della quinta giornata sarà disponibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. Inoltre, è possibile seguire la diretta Cagliari Empoli Primavera in streaming video sul sito ufficiale di Sportitalia, tramite l’app dedicata, oppure attraverso il canale SI Solo Calcio, accessibile da PC, tablet e smartphone.

CAGLIARI EMPOLI PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Cagliari Empoli Primavera. Fabio Pisacane potrebbe schierare il suo Cagliari Primavera con un 3-5-2, affidando la porta ad Auseklis e la difesa al trio composto da Marini, Cogoni e Pintus. Sulle fasce, Arba e Langella garantiranno spinta e copertura, mentre il centrocampo sarà affidato a Marcolini, Simonetta e Balde. In attacco, la coppia titolare dovrebbe essere formata da Achour e Vinciguerra. I toscani invece opteranno per un 4-3-3, con Versari in porta, e una linea difensiva composta da Moray, Tsoto, Rugani e Majdandzic. In mezzo al campo giocheranno Bacci, El Biache e Huqi, mentre il tridente d’attacco sarà composto da Cesari, Poppo e Orlandi.

CAGLIARI EMPOLI PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda la possibilità di puntare sulla diretta Cagliari Empoli Primavera ecco le quote per le scommesse sulla partita. La vittoria del Cagliari viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio vede salire a una quota di 3.45 mentre la quota per il successo dell’Empoli viene proposta a 2.65.