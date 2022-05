DIRETTA/ Empoli Torino video streaming tv: 38 anni fa l’unico successo granata

DIRETTA EMPOLI TORINO: I TESTA A TESTA

Empoli Torino è una partita che nell’ultimo periodo ha avuto una buona tradizione: nel 2011-2012 le due squadre erano avversarie in Serie B, poi i granata sotto la guida di Giampiero Ventura hanno conquistato la promozione nel massimo campionato e da quel momento la sfida si è disputata in nove occasioni. Il Torino ha vinto una sola volta, un 3-0 casalingo nel dicembre 2018; in questo lasso di tempo ci sono invece quattro successi per l’Empoli, che nel maggio 2019 (dunque nello stesso torneo di cui sopra) pur terzultimo in classifica e destinato alla retrocessione ha festeggiato un roboante 4-1 al Castellani, nell’ultimo match giocato qui e deciso dai gol di Afriye Acquah, Matteo Brighi, Giovanni Di Lorenzo e Francesco Caputo, mentre per il Torino aveva temporaneamente pareggiato Iago Falque.

DIRETTA/ Juventus Torino Primavera (risultato finale 4-1): Mbangula cala il poker

Possiamo anche ricordare l’unica vittoria che i granata hanno ottenuto fuori casa, ma per trovarla dobbiamo tornare addirittura al primo incrocio di sempre: non si parla di un campionato ma della fase a gironi nella Coppa Italia 1984-1985. Quello era il Torino di Gigi Radice, condottiero dell’ultimo scudetto, e che in attacco schierava Aldo Serena e Walter Schachner: a risolvere la partita era stato Leo Junior con la specialità della casa, un calcio di punizione. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Empoli Milan Primavera (risultato finale 3-1): rossoneri a rischio playout!

DIRETTA EMPOLI TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Empoli Torino di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

DIRETTA/ Atalanta Torino (risultato finale 4-4): Muriel cancella l'euforia granata!

EMPOLI TORINO: SPETTACOLO ASSICURATO

Empoli Torino, in diretta domenica 1 maggio 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Sfida per puntellare la classifica, entrambe le formazioni sono chiamate a chiudere in bellezza un campionato che sta regalando soddisfazioni a entrambi i club nella parte finale. A partire dall’Empoli, tornato finalmente alla vittoria dopo un lunghissimo digiuno grazie al successo contro il Napoli in rimonta da 0-2 a 3-2.

Il Torino dalla sua continua a dare filo da torcere a tutte le grandi, come dimostrato nel recupero di mercoledì scorso in casa dell’Atalanta, chiuso con un pirotecnico 4-4. Sia i granata sia i toscani sono comunque abbondantemente salvi e tranquilli in queste ultime quattro partite di campionato. Nel match d’andata pari per 2-2 allo stadio Olimpico Grande Torino.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI TORINO

Le probabili formazioni della diretta Empoli Torino, match che andrà in scena al Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Aurelio Andreazzoli schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Bajrami, Henderson; Pinamonti. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Pellegri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.

© RIPRODUZIONE RISERVATA