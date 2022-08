DIRETTA/ Empoli Verona video streaming tv: la partita è affidata a Marco Serra

DIRETTA EMPOLI VERONA: L’ARBITRO

In attesa della diretta di Empoli Verona soffermiamoci sugli arbitri con fischietto principale Marco Serra. I guardalinee sono Stefano Liberti e Gianpiero Miele con quarto uomo Luca Pairetto. Il Var sarà Federico La Penna con Avar Giacomo Paganessi. Serra è nato a Torino il 9 settembre del 1982 e di professione fa l’impiegato. Arriva in Lega Pro tra i professionisti quando è ancora molto giovane a vent’anni nel 2012.

mpoli veronaDopo tre anni esordisce in Serie B con prima partita al Partenio Avellino Modena giocata il 12 settembre. Il 20 aprile dell’anno seguente arriva nella massima categoria, dirigendo al Castellani la gara Empoli Verona. Nel settembre del 2021 ha diretto CUS Torino Resistenza Granata in Terza Categoria scendendo tra i dilettanti per sopperire alla mancanza di arbitri nelle categorie inferiori dimostrando dunque anche grande umiltà. Serra in carriera ha tirato fuori 945 cartellini gialli in 200 partite con 29 rossi per doppie ammonizioni e 50 rossi diretti.

EMPOLI VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Verona Primavera non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita del campionato 1 infatti andrà in onda soltanto sull’app Sportitalia, che potrete liberamente scaricare e installare su apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. La visione del match di conseguenza sarà esclusivamente in diretta streaming video; a tale proposito ricordiamo che per assistere alle immagini potrete avvalervi anche del sito ufficiale dell’emittente, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

EMPOLI VERONA: SFIDA COMBATTUTA

Empoli Verona, in diretta mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A. Punti che già pesano con i toscani che hanno mosso il loro primo passo in classifica nella trasferta di Lecce dello scorso weekend, mentre il Verona ha pareggiato in casa del Bologna perdendo i match casalinghi contro Napoli e Atalanta.

Per non ritrovarsi immediatamente invischiati nelle ansie della zona retrocessione i due club dovranno dunque trovare una vittoria in questo scontro diretto che potrebbe già far diventare traballante almeno una delle panchine dei due tecnici. Il 20 marzo scorso 1-1 nell’ultimo precedente allo stadio Castellani tra le due squadre, il 20 aprile 2016 l’Empoli ha battuto per l’ultima volta il Verona in casa col punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI VERONA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Verona, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Paolo Zanetti schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Lammers. Risponderà il Verona allenato da Gabriele Cioffi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Montipò; Coppola, Günter, Ceccherini; Terracciano, Ilic, Hongla, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.

