Diretta/ Empoli Vicenza (Serie B) streaming video DAZN. La capolista cerca l’allungo

DIRETTA EMPOLI VICENZA: TOSCANI FAVORITI!

Empoli Vicenza, in diretta dallo stadio Castellani di Empoli, in programma sabato 28 novembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B. I toscani non sono scesi in campo come previsto mercoledì scorso nella sfida contro il Brescia, che non ha affrontato la trasferta del quarto turno di Coppa Italia a causa dei troppo indisponibili per l’emergenza Covid-19. L’Empoli ha avuto così accesso alla sfida contro il Napoli negli ottavi di finale e ora proverà l’allungo in campionato, dopo essere stato appaiato in testa alla classifica dalla Salernitana a quota 17 punti. La graduatoria del campionato cadetto è ancora molto corta e il Vicenza dalla sua non può lasciare punti con disinvoltura neanche alle big. I berici tornano in campo dopo la vittoria in casa della Cremonese dello scorso 7 novembre, un successo che ha poi “congelato” la sfida con l’emergenza Covid che a sua volta non ha permesso ai biancorossi di scendere più in campo per sfide di campionato a cavallo della sosta.

DIRETTA EMPOLI VICENZA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Vicenza non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI VICENZA

Le probabili formazioni di Empoli Vicenza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Castellani di Empoli. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessio Dionisi con un 4-3-1-2: Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Bandinelli, Stulac, Haas; Moreo; La Mantia, Mancuso. Gli ospiti guidati in panchina da Mimmo Di Carlo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Perina; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto, Dal Monte, Vandenputte; Rigoni, Giacomelli, Jallow, Marotta.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Empoli Vicenza secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa toscani partono favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1.75, mentre poi si sale a quota 3.30 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5.40 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione berica.



