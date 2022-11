Diretta/ Entella Cesena streaming video tv: sfida d’alta classifica (Serie C)

DIRETTA ENTELLA CESENA: PARTITA COMBATTUTA!

Virtus Entella Cesena, in diretta lunedì 14 novembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari sarà una sfida valida per la 13^ giornata del campionato di Serie C. Posticipo di lusso nel girone B del campionato di terza serie, si sfidano le due squadre attualmente al comando della classifica, anche se i match già disputati nella tredicesima giornata hanno portato a quota 24 punti anche Fiorenzuola e Reggiana.

Diretta/ Verona Frosinone Primavera (risultato finale 0-0): tanti espulsi, zero gol!

Chi vincerà si isserà dunque in solitudine al comando del girone. L’Entella dopo 7 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia si è fermata nell’ultimo impegno sul pari in un altro big match contro la Reggiana, il Cesena con l’ultimo 3-0 rifilato al Gubbio ha messo in fila la quinta vittoria consecutiva in campionato. Il 28 novembre 2021 l’Entella ha vinto col punteggio di 3-1 l’ultimo precedente interno in casa contro il Cesena, con i romagnoli che non hanno mai vinto a Chiavari in impegni ufficiali: 4 precedenti in tutto in campionato con 3 vittorie casalinghe e un pareggio.

Video/ Inter Udinese Primavera (2-1) gol e highlights: ci pensa Esposito!

DIRETTA ENTELLA CESENA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Essendo il posticipo televisivo del lunedì, segnaliamo che la diretta tv di Entella Cesena sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà a disposizione di tutti anche la diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play, che si aggiunge a quella garantita a pagamento da Eleven Sports per tutte le partite del campionato di Serie C.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA ENTELLA CESENA IN STREAMING VIDEO RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CESENA

Le probabili formazioni della diretta Entella Cesena, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Lucia; Zappella, Parodi, Chiosa, Favale; Corbari, Paolucci, Tascone; Tenkorang; Merkaj, Zamparo. Risponderà il Cesena allenato da Domenico Toscano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Tozzo; Ciofi, Prestia, Mercadante, Albertini; Hraiech, De Rose; Calderoni, Chiarello, Udoh; Corazza.

DIRETTA/ Taranto Viterbese (risultato finale 2-1): la decide Diaby

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA