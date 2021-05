Diretta/ Entella Chievo (Serie B) streaming video DAZN: ospiti in corsa per i playoff

DIRETTA ENTELLA CHIEVO: RISULTATO SCONTATO?

Entella Chievo, in diretta venerdì 7 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Si stringono i margini per i play off e il Chievo non ha altro risultato che la vittoria in questa trasferta ligure. L’Entella è matematicamente retrocessa in Serie C e cercherà di chiudere comunque al meglio il campionato, ma è evidente che le motivazioni in questa sfida della penultima giornata di campionato si concentrano sugli uomini allenati da Alfredo Aglietti.

Che dopo l’ultimo pareggio interno contro la Cremonese si trovano ora appaiati a Brescia e Spal a quota 50 punti, tra il settimo e il nono posto in classifica: fra queste 3 squadre, al momento, una è fuori dai play off e il Chievo proverà ovviamente a non farsi tagliare fuori nella volata, anche se nel girone di ritorno i gialloblu non hanno mai trovato la giusta continuità, restando sempre nella zona di confine dell’ottavo posto: l’obiettivo andrà ora blindato per provare a giocarsi davvero il ritorno in Serie A agli spareggi, che l’anno scorso furono amari con la semifinale, tiratissima, persa contro lo Spezia.

DIRETTA ENTELLA CHIEVO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Entella Chievo, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CHIEVO

Le probabili formazioni della sfida tra Entella e Chievo allo stadio Comunale. I padroni di casa allenati da Vincenzo Vivarini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Borra; Cleur, Pellizzer, Bonini, Pavic; Settembrini, Dragomir, Brescianini; Schenetti; Mancosu, Morosini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alfredo Aglietti con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Semper; Mogos,Leverbe, Gigliotti, Renzetti; Di Gaudio, Palmiero, Obi, Garritano; Canotto, Fabbro.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Entella e Chievo, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 6.75 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.90 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 1.50 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



