Diretta/ Entella Cittadella (Serie B) streaming video DAZN. Liguri alla riscossa

Entella Cittadella, in diretta dallo stadio Comunale di Chiavari, in programma lunedì 4 gennaio 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Liguri alla riscossa dopo un momento di grande difficoltà; l’arrivo di Vincenzo Vivarini in panchina sembrava non aver prodotto una scossa, invece dopo una serie di 14 partite senza vittoria a inizio campionato, l’Entella ne ha centrate 2 di fila, in casa contro il Pescara e successivamente sul campo del Vicenza. Un Natale di riscossa per i biancocelesti, ora a -4 dalla zona play out e di nuovo in corsa per la salvezza. Il Cittadella ha invece mancato il filotto di vittorie nell’ultimo impegno interno contro il Lecce: sfida comunque molto complicata che ha visto la formazione veneta rimontare lo svantaggio e ottenere un pari 2-2 dopo 4 successi consecutivi. Cittadella ancora al quarto posto in classifica, anche se la terza piazza ora è del Monza e la coppia di testa, formata da Empoli e Salernitana, è distante 4 lunghezze dai granata.

DIRETTA ENTELLA CITTADELLA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Cittadella non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CITTADELLA

Le probabili formazioni di Entella Cittadella, sfida che andrà in scena presso lo stadio Comunale di Chiavari. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Vincenzo Vivarini con un 4-3-1-2: Borra; Copplaro, Poli, Chiosa, Pavic; Koutsoupias, Nizzetto, Settembrini; Schenetti; De Luca, Brunori. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Venturato schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Kastrati; Vita, Adorni, Perticone, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; Gargiulo; Tsadjout, Ogunseye.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Entella e Cittadella, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.85, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 2.90, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.70.

