Diretta/ Entella Gubbio streaming video tv: in zona play off (Serie C)

DIRETTA ENTELLA GUBBIO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Entella Gubbio, in diretta sabato 22 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Scontro in zona play off: l’Entella si è assestata in quarta posizione alla fine del 2021, pur ancora distanziata di 6 punti dal Cesena terzo e vedendo la prima piazza fuori portata. Il 22 dicembre scorso, nell’ultimo impegno disputato, i liguri sono riusciti a fare bottino pieno sul campo del Teramo.

Il Gubbio ha chiuso col botto con un poker inflitto in casa al Cesena terzo in classifica, seconda vittoria consecutiva per gli umbri dopo quella col Montevarchi che ha riportato in quota la squadra allenata da Torrente, ora al settimo posto e in ripresa dopo un momento di crisi nella fase centrale del girone d’andata. All’andata il Gubbio ha vinto 3-1 contro l’Entella, di Cittadino, Sarao e Mangni i gol mentre per l’Entella era andato a segno Lescano.

DIRETTA ENTELLA GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Gubbio non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Entella Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borra; Cleur, Pellizzer, Coppolaro, Barlocco; Karic, Paolucci, Cicconi; Morosini; Lescano, Merkaj. Risponderà il Gubbio allenato da Vincenzo Torrente con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Formiconi; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Sainz Maza, Sarao, Spalluto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Gubbio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

