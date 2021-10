Diretta/ Entella Imolese streaming video tv: liguri alle strette (Serie C)

DIRETTA ENTELLA IMOLESE: LIGURI FAVORITI!

Entella Imolese, in diretta domenica 31 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Liguri alle strette con il digiuno dalla vittoria che si è prolungato sensibilmente nelle ultime settimane. Sono diventate 6 le partite senza successi per i biancocelesti che nell’ultimo impegno hanno pareggiato 1-1 contro la Carrarese. Una striscia di quattro pareggi e due sconfitte che tengono al momento l’Entella fuori dalla zona play off.

Dall’altra parte l’Imolese sta vivendo un eccellente momento di forma, 5-0 al Grosseto nell’ultimo match disputato e quinto posto in solitaria agganciato dagli emiliani, che stanno crescendo partita dopo partita vantando una buona continuità di rendimento, sicuramente sufficiente per la zona play off. Un balzo in avanti grazie ai 7 punti conquistati nelle ultime 3 partite di campionato e una risposta dopo la doppia sconfitta contro Ancona e Carrarese.

DIRETTA ENTELLA IMOLESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Imolese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA IMOLESE

Le probabili formazioni della diretta Entella Imolese, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paroni; Barlocco, Coppolaro, Silvestre, Bruno; Karic, Paolucci, Macca; Schenetti; Lescano, Capello. Risponderà l’Imolese allenata da Gaetano Fontana con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Melgrati; Liviero, Vona, Angeli, Lia; Chio, D’Alena, Benedetti; Belloni, Padovan, Matarese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Comunale di Chiavari ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Imolese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

