DIRETTA ENTELLA CAMPOBASSO, CONFRONTO PER LA SERIE B

Il pomeriggio del Girone B di Serie C continua con la diretta Entella Campobasso in campo alle 15,00 di domenica 24 novembre. La sfida varrà per la sedicesima giornata e metterà di fronte due squadre che stanno lottando per ottenere un posto nei playoff con l’obiettivo di prendersi la Serie B.

L’Entella è terzo in classifica e può puntare al primo posto dopo aver vinto le ultime due partite giocate contro Torres e Gubbio. Sono dieci partite da imbattuto, invece, per il Campobasso che è in sesta posizione ma vuole vincere ancora per provare l’aggancio alle prime posizioni.

DIRETTA ENTELLA CAMPOBASSO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Entella Campobasso verrà trasmessa da Sky o sulle piattaforme di streaming di NOW TV e Sky GO. L’alternativa per seguire questo match è la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti con aggiornamenti costanti.

ENTELLA CAMPOBASSO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche il discorso relativo alle probabili formazioni della partita. L’Entella di Gallo proporrà nuovamente la difesa a tre con Tiritiello, Marconi e Parodi a difesa della porta di Del Frate. Bariti e Di Mario agiranno sugli esterni con Castelli e Guiu come coppia offensiva.

Sarà difesa a tre anche per il Campobasso di Braglia che dovrà fare a meno di Calabrese in difesa con Celesia pronto a sostituirlo per completare il trio con Mondonico e Mancini. Pierno e uno tra Morelli e Haveri giocheranno sulle fasce con D’Angelo a sostegno delle duo formato da Di Stefano e Di Nardo.

ENTELLA CAMPOBASSO, LE QUOTE

Per entrare ulteriormente nel vivo della diretta Entella Campobasso andiamo a vedere quali sono le quote proposte da Snai per la partita. I liguri partono favoriti e il loro 1 è dato a 2,05 contro il 3,35 per gli ospiti e il pareggio X a 3,15.