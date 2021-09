Diretta/ Entella Lucchese streaming video tv: amarezze da dimenticare (Serie C)

DIRETTA ENTELLA LUCCHESE: PADRONI DI CASA FAVORITI

Entella Lucchese, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Amarezze da dimenticare per entrambe le squadre dopo una seconda giornata di campionato che non ha portato i risultati sperati. L’Entella non è riuscita a dare seguito alla vittoria all’esordio contro il Teramo incassando un tris inaspettato con il Montevarchi. La Lucchese dopo l’esordio vincente a Imola ha perso in rimonta contro il Cesena tra le mura amiche dello stadio Porta Elisa.

L’Entella dopo la retrocessione dalla Serie B punta a un campionato di vertice ma il torneo di Serie C richiede massima concentrazione e una sfida contro una neopromossa come il Montevarchi ha ricordato come i retaggi del passato debbano essere dimenticati in fretta dai liguri. La Lucchese dopo il ripescaggio ha allestito una squadra che ha subito destato buone impressioni, ma contro il Cesena è mancata anche una necessaria dose d’esperienza. Ultimo precedente a Chiavari il 26 marzo 2019, 1-1 il risultato finale.

DIRETTA ENTELLA LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Lucchese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA LUCCHESE

Le probabili formazioni di Entella Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paroni; Di Cosmo, Coppolaro, Pellizzer, Barlocco; Dessena, Paolucci, Cicconi; Schenetti; Morosini, Magrassi. Risponderà la Lucchese allenata da Guido Pagliuca con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Coletta, Baldan, Papini, Bellich; Corsinelli, Shaka Mawuli, Bensaja, Frigerio, Nannini; Fedato, Semprini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Comunale di Chiavari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

