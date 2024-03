DIRETTA/ Entella Lucchese video streaming tv: leggero vantaggio toscano in passato (Serie C, 15 marzo 2024)

DIRETTA ENTELLA LUCCHESE, TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Entella Lucchese ci aiutano a capire meglio quella che sarà la sfida che aprirà la giornata per il Girone B. Nei 16 precedenti prima di stasera, i biancoazzurri hanno vinto cinque partite, lo stesso numero dei pareggi ma una in meno rispetto alle vittorie della Lucchese, in testa anche nei gol fatti in questo confronto (18 a 16, per la precisione).

Video/ Lucchese Olbia (1-0) gol e highlights: Disanto decide la sfida del Porta Elisa (10 marzo 2024)

L’ultimo testa a testa è stato quello dell’andata quando la Lucchese vinse 1-0 con gol di Russo all’ottantottesimo. Un successo che ha sancito il terzo risultato utile consecutivo per i rossoneri, la cui ultima sconfitta è stata in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C del 2022. In quell’occasione i liguri ebbero la meglio vincendo 5-3 dopo i calci di rigore. Una sfida emozionante che ha regalato il pass dei quarti alla formazione di Chiavari. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Lucchese Olbia (risultato finale 1-0) video streaming: la decide Disanto (Serie C, 10 Marzo 2024)

ENTELLA LUCCHESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Entella Lucchese sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Entella Lucchese sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OSPITI IN RIPRESA

La diretta Entella Lucchese, in programma venerdì 15 marzo alle ore 20:45, racconta della 32esima giornata di Serie C Girone B. I liguri sono reduci da due sconfitte nelle ultime tre ovvero il 4-0 subito dal Cesena e il 2-1 dalla Torres. In casa invece è arrivato il successo, anche molto importante vale a dire un 5-0 netto con il Perugia.

DIRETTA/ Torres Entella (risultato finale 2-1): Ruocco ne fa due, gli isolani sono vivi! (10 marzo 2024)

La Lucchese sta sicuramente meglio e dopo le sconfitte contro Pescara e Padova, sta riuscendo a rialzare la china e migliorare la propria classifica. Infatti, nelle ultime tre giornate non c’è stato nemmeno un ko per i rossoneri che hanno vinto con il Rimini 2-1, pareggiato 2-2 a Pontedera e infine nell’ultimo turno battuto 1-0 l’Olbia.

ENTELLA LUCCHESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Entella Lucchese vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Tra i pali De Lucia, difesa a tre con Parodi, Manzi e Bonini. I due esterni saranno Zappella e Tomaselli con Corbari, Petermann e Lipani a centrocampo. In attacco Giovannini e Montevago.

La Lucchese replica con il modulo 4-3-3. In porta Chiorra, difesa a quattro composta da Sabbione, Tiritiello, Benassai e Di Maria. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Gucher, Tumbarello e Cangianiello mentre Rizzo Pinna, Yeboah e Disanto comporranno l’attacco.

ENTELLA LUCCHESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Entella Lucchese favorita la squadra di casa a 1.97. Secondo Goldbet, la X vale 3.05 mentre il 2 fisso a 3.70.

L’Over 2.5 viene offerto a 2.40 contro l’Under a 1.47. Chiudiamo infine con Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA