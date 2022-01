Diretta/ Entella Modena streaming video tv: canarini per la quattordicesima (Serie C)

DIRETTA ENTELLA MODENA: GRANDE SFIDA!

Entella Modena, in diretta domenica 30 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Canarini a caccia della storia per quella che sarebbe la quattordicesima vittoria consecutiva in campionato: l’esaltante testa a testa con la Reggina continua, le due formazioni dominano il girone B a quota 51 punti con 11 punti di vantaggio sul Cesena terzo e non danno segnali di cedimento.

Diretta/ Modena Fermana (risultato finale 2-0) streaming video tv: la chiude Azzi

E’ avvisata l’Entella che pure al quarto posto sta inseguendo proprio la terza piazza del Cesena, sperando di poter compiere il grande salto. Liguri che hanno iniziato il nuovo anno con un convincente 4-0 rifilato al Gubbio, dimostrando di poter competere sicuramente per un posto privilegiato nei play off. All’andata l’Entella ha espugnato il campo del Modena, vincendo 1-2 contro una formazione emiliana non ancora ai livelli di rendimento vertiginosi delle ultime settimane. Entella vincente 1-0 anche nell’ultimo precedente disputato a Chiavari il 16 aprile 2016.

DIRETTA/ Entella Gubbio (risultato finale 4-0) streaming: Schenetti cala il poker

DIRETTA ENTELLA MODENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Modena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA MODENA

Le probabili formazioni della diretta Entella Modena, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Barlocco; Karic, Paolucci, Di Cosmo; Capello; Lescano, Merkaj. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Narciso; Ciofani, Pergreffi, Piacentini, Dentello Azzi; Armellino, Gerli, Scarsella; Tremolada; Mosti, Minesso.

Diretta/ Modena Grosseto (risultato 2-1) streaming video tv: risultato finale!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA