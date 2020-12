Diretta/ Entella Pescara (Serie B) streaming video DAZN: punti salvezza in ballo

DIRETTA ENTELLA PESCARA: PUNTI ESANTI IN BALLO

Entella Pescara, in diretta dallo stadio Comunale di Chiavari, domenica 27 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Punti salvezza in ballo tra due formazioni che stanno però vivendo un momento profondamente diverso. Resta in crisi nera l’Entella, l’arrivo in panchina di Vincenzo Vivarini non ha regalato la svolta e quella sul campo della Salernitana è stata la sesta sconfitta consecutiva in campionato per la formazione ligure, l’ottava nelle ultime 9 partite di campionato in cui l’Entella è riuscita a racimolare solo un punto, restando ultima da sola sul fondo della classifica del campionato cadetto.

Dall’altra parte il Pescara invece nelle ultime 5 partite di campionato ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, risalendo in zona play out al quartultimo posto in classifica e pareggiando nell’ultima difficile sfida interna contro il Brescia, rimontando con una rete messa a segno da Bocchetti a un rigore trasformato da Torregrossa nel primo tempo. Una continuità ritrovata che gli abruzzesi vogliono ora sfruttare per uscire dalla zona calda della classifica.

DIRETTA ENTELLA PESCARA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Pescara non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PESCARA

Le probabili formazioni di Entella Pescara, sfida che andrà in scena presso lo stadio Comunale di Chiavari. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Vincenzo Vivarini con un 4-3-1-2: Russo, Coppolaro, Chiosa, Poli, De Col, Settembrini, Paolucci, Toscano, Cardoselli, Morosini, Brunori. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Breda schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-1-1 come modulo di partenza: Fiorillo; Balzano, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Memushaj, Valdifiori, Omeonga, Jaroszynski; Maistro, Ceter.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Entella e Pescara, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.75, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 2.95, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.75.



