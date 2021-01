Diretta/ Entella Pisa (Serie B) streaming video Rai: emozioni nell’anticipo

DIRETTA ENTELLA PISA: SFIDA EQUILIBRATA!

Entella Pisa, in diretta venerdì 22 gennaio 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Anticipo a Chiavari tra due squadre reduci da risultati diametralmente opposti nell’ultima giornata disputata in campionato. L’Entella dopo tre vittorie consecutive ha dovuto frenare la sua corsa venerdì scorso sul campo del Chievo. I biancocelesti restano penultimi a -2 dalla zona play out, anche se la situazione è ancora difficile ci sono margini di recupero per i liguri, che proveranno a ritrovare brillantezza contro un Pisa che invece è stato in grado, sabato scorso, di proseguire nella sua serie positiva. Ottavo risultato utile consecutivo per i nerazzurri e dopo tre pareggi di fila la squadra allenata da D’Angelo è tornata alla vittoria superando di misura il Brescia grazie a una rete di Lisi. Pisa ora più lontano dalla zona play out e che, trovando ulteriore continuità, potrebbe pensare a un inserimento in zona play off, assestandosi dunque ai livelli di rendimento della passata stagione quando i play off furono mancati solamente all’ultima giornata.

DIRETTA ENTELLA PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Pisa sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, i due canali che trovate ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre: la televisione di stato fornirà anche la possibilità di seguire questa partita di Serie B, come di consueto, anche con il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi: mediante l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone lo potrete attivare dal sito o dall’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PISA

Le probabili formazioni della sfida tra Entella e Pisa allo stadio Comunale di Chiavari. I padroni di casa allenati da Vincenzo Vivarini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Russo; Coppolaro, Chiosa, Poli, Pavic; Koutsopias, Brescianini, Settembrini; Schenetti; Mancosu, De Luca. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luca D’Angelo con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Perilli; Belli, Meroni, Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Mazzitelli; Siega; Vido, Marconi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Entella Pisa: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.55 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.10 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 2.90 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

