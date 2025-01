Diretta Bari Brescia: la situazione delle due squadre

La diretta Bari Brescia andrà in scena alle ore 17.15 e sarà valida per la giornata 23 del campionato di Serie B, si scontreranno due ottime squadre che arrivano da due pareggi nell’ultima di campionato, il Bari 0-0 contro una Reggiana in dieci uomini, mentre il Brescia 1-1 contro la Sampdoria. La squadre ospite arriva da cinque pareggi consecutivi che gli hanno permesso di uscire dalla zona calda della parte bassa della classifica, i pugliesi invece nelle ultime due giornate sono tornate a portare a casa punti dopo tre sconfitte consecutive. Il Bari cercherà di ritrovare la vittoria per per superare Catanzaro e Juve Stabia e avvicinarsi al quarto posto della Cremonese, mentre con una vittoria il Brescia scalerebbe cinque posizioni e andrebbe a raggiungere proprio il Bari al settimo posto.

Diretta Bari Brescia: dove seguire la partita in streaming video e tv

Per seguire la diretta Bari Brescia dello Stadio San Nicola i tifosi dovranno abbonarsi al servizio di Dazn con uno tra i pacchetti Plus, Standard e Goal Pass, potranno poi vedere la partita sul canale Dazn o sulla piattaforma di streaming Dazn.

Bari Brescia: le probabili formazioni

Per la gara di sabato il Bari di Moreno Longo dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 con Lasagna insieme a Falletti come terminali offensivi, Benali, Maita e Lella in mezzo al campo e Olivieri e Dorval sugli esterni, Vicari, Mantovan e Obaretin in difesa davanti alla porta difesa da Radunovic. Pierpaolo Bisoli invece confermerà gli undici e lo schema utilizzato nell’ultima uscita, sarà quindi un 4-4-2 con Lezzerini in porta, Dickmann e Corrado esterni bassi e Papetti e Adorni come difensori centrali, Galazzi, Verreth, Bertangoli e Nuamah a formare il centrocampo e Moncini con Juric come coppia d’attacco.

Diretta Bari Brescia: il pronostico finale della sfida

La diretta Bari Brescia si prospetta una gara interessante e dalla difficile previsione, sulla carta i padroni di casa sono favoriti per via della posizione più alta in classifica e per le due ottime prestazioni contro Spezia e Reggiana, non è da sottovalutare però il Brescia che con Bisoli ha raggiunto un equilibrio ed è riuscito ad inanellare una serie di risultati positivi, molti dei quali pareggi, che gli hanno permesso un balzo in avanti nella classifica. Il risultato finale più probabile alla fine potrebbe essere il pareggio magari anche con poche reti, nessuna della due squadre infatti ha un bomber che trascina i compagni al successo a suon di gol.

