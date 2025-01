RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: PROSEGUE LA CORSA!

Prosegue il cammino dei risultati Serie B che sabato 18 gennaio ci fa arrivare alla 22^ giornata: abbiamo vissuto un turno atipico la scorsa settimana, ben nove partite piazzate la domenica, ora si torna a un calendario più tradizionale con cinque partite che ci faranno compagnia oggi, quattro di queste – Cittadella Mantova, Cremonese Cosenza, Modena Frosinone e Salernitana Reggiana – si giocano alle ore 15:00 mentre Bari Brescia sarà idealmente un posticipo, piazzato alle ore 17:15 a conclusione del sabato. Siamo alla terza di ritorno nei risultati Serie B: la strada è ancora lunga, ma almeno in testa lo scenario sembra andare verso una definizione.

Nel turno precedente Sassuolo e Pisa non hanno sbagliato vincendo le loro partite, mentre lo Spezia ha frenato di nuovo: in conseguenza di questo, la classifica adesso ci dice che tra i toscani e i liguri ci sono ben 7 punti. Naturalmente lo Spezia ha ancora il tempo per recuperare e tornare a giocarsi la promozione diretta, ma Sassuolo e Pisa hanno avuto ben poche pause nel loro cammino e potrebbero davvero volare in sincrono verso la Serie A, dall’altra parte il calo della banda di Luca D’Angelo ha reso molto più probabile la disputa dei playoff, perché la Cremonese si è portata a 6 punti dal terzo posto.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: TRA SALVEZZA E PLAYOFF

È dunque ancora tempo di parlare dei risultati Serie B, e oggi sono impegnate alcune squadre la cui situazione di classifica, un classico nel campionato cadetto, oscilla tra la possibilità di giocare i playoff e il rischio di essere coinvolti nella corsa alla salvezza. Modena, Reggiana, Brescia, Mantova e Cittadella rappresentano questa categoria: entrando nella 22^ giornata le prime due inseguono l’ottavo posto a soli due punti di distanza, mentre sono tre quelli che separano le altre tre compagini dall’obiettivo. Tuttavia la Sampdoria, che oggi giocherebbe lo spareggio per non retrocedere contro il Frosinone, si trova a -3 da Brescia, Mantova e Cittadella e -4 dalle altre due: può cambiare tutto in poco tempo.

Come detto però questa non è una novità: alla fine dei conti nella classifica di Serie B sono soltanto sette le squadre che al termine della stagione regolare concludono il loro percorso, questo inevitabilmente porta all’apertura di più fronti sino alle ultime giornate della competizione. Chiaramente il discorso è ben diverso per Cosenza e Salernitana, ultime in classifica e virtualmente retrocesse: per loro si tra di racimolare quanti più punti possibile, del resto il playout è lontano solo due lunghezze e la salvezza diretta 6, sappiamo bene che nei risultati Serie B i movimenti della graduatoria possono essere impetuosi e allora c’è speranza anche per loro.

RISULTATI SERIE B: 22^ GIORNATA

Ore 15:00 Cittadella Mantova

Ore 15:00 Cremonese Cosenza

Ore 15:00 Modena Frosinone

Ore 15:00 Salernitana Reggiana

Ore 17:15 Bari Brescia

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI SERIE B