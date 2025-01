DIRETTA MODENA FROSINONE, ENTRAMBE SONO REDUCI DA BRUTTE SCONFITTE

Match importante quello della diretta Modena Frosinone da disputarsi sabato 18 gennaio 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Alberto Braglia di Modena i padroni di casa proveranno ad inserirsi nella corsa playoff così da migliorare l’undicesimo posto attualmente occupato grazie ai venticinque punti, gli stessi della Reggiana alle sue spalle, guadagnati fino a questo momento della stagione. Gli ospiti hanno invece la necessità di uscire dalla zona retrocessione essendo appunto al diciassettesimo posto con venti punti ed hanno dunque bisogno di accorciare le quattro lunghezze attuali che la tengono lontano dal terzetto formato da Brescia, Cittadella e Mantova.

Nella scorsa giornata di campionato tutte e due queste squadre hanno però subito una brutta sconfitta. Gli emiliani sono stati battuti al Barbera dal Palermo frenando così la loro corsa dopo ben otto gare consecutive. I giallazzurri sono stati invece sconfitti in casa dalla Cremonese con un netto tre a zero e questa partita rappresenta per entrambe le compagini l’occasione per tornare a fare risultato nel campionato cadetto e provare a perseguire i rispettivi obiettivi stagionali.

DIRETTA MODENA FROSINONE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Modena Frosinone sarà visibile su Dazn. Il servizio in streaming a pagamento è l’unica opzione per seguire questa gara di Serie B con il proprio telefono, dal pc o sul tablet senza dover acquistare un biglietto ed assistere di persona al match del Braglia.

MODENA FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Viste le prove offerte nello scorso turno di campionato, nelle probabili formazioni della diretta Modena Frosinone ci si può anche aspettare qualche cambiamento negli schieramenti delle due squadre. Rimane quindi da verificare se i canarini di mister Mandelli si rifaranno vedere con il 3-4-2-1 puntando su Gagno, Caldara, Botteghin, Dellavalle, Di Pardo, Gerli, Santoro, Cotali, Palumbo, Defrel e Mendes. Discorso molto simile per i ciociari del tecnico Leonardo Greco ed il loro 3-5-2 con Cerofolini, Biraschi, Monterisi, Lusuardi, J. Oyono, Gelli, Darboe, Begic, A. Oyono, Partipilo e Tsadjout.

DIRETTA MODENA FROSINONE, LE QUOTE

Le quote offerte dai bookmakers per il pronostico della diretta Modena Frosinone sembrano essere abbastanza interlocutorie. E’ vero che i padroni di casa, ad esempio secondo Snai, sono i favoriti alla vigilia con l’1 quotato a 2.00 ma le chances di successo dei ciociari non sono poi così scarse, visto il 2 pagato a 3,75. Certo è invece che il pareggio sarebbe comunque un punteggio più probabile da raggiungere ed è per questo che l’x viene infine indicato a 3.10.