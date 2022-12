Diretta/ Entella Siena streaming video tv: liguri a caccia del primato (Serie C)

DIRETTA ENTELLA SIENA: SIDA IN EQUILIBRIO!

Entella Siena, in diretta sabato 17 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie C. Liguri a caccia del primato anche dopo l’ultima frenata che ha allontanato i biancocelesti dalla vetta. L’Entella ha però reagito nell’ultimo turno di campionato andando ad espugnare il campo della Recanatese e prendendosi dunque il quarto posto a quota 33 punti a braccetto col Pontedera nel girone B, a -4 dalla Reggiana capolista.

Il Siena è al momento fuori per un punto dalla zona play off, all’undicesimo posto dopo l’ultimo pareggio interno contro il Fiorenzuola, un passo in avanti dopo due sconfitte consecutive per la formazione toscana ancora a caccia della giusta continuità verso l’alta classifica. Il 21 febbraio scorso l’Entella ha vinto col punteggio di 3-1 l’ultimo precedente interno contro il Siena, che non fa risultato a Chiavari dallo 0-0 del 23 marzo 2019.

ENTELLA SIENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Siena è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto il canale 253 di Sky per la trasmissione del match (anche se gli aggiornamenti saranno comunque disponibili sul canale Diretta Gol) dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA SIENA

Le probabili formazioni della diretta Entella Siena, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Lucia; Zappella, Parodi, Chiosa, Favale; Corbari, Paolucci, Tascone; Tenkorang; Merkaj, Zamparo. Risponderà il Siena allenato da Guido Pagliuca con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lanni; Raimo, Silvestri, Crescenzi, Favalli; Collodel, Buglio, Castorani; Belloni, Paloschi, Disanto.

ENTELLA SIENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Siena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Siena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.

