Diretta/ Entella Vis Pesaro streaming video tv: liguri in ritardo (Serie C)

DIRETTA ENTELLA VIS PESARO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Entella Vis Pesaro, in diretta martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Continua a rincorrere le posizioni nobili della classifica del girone B la formazione ligure, in ritardo e al momento fuori anche dalla zona play off dopo l’ultima sconfitta in casa del Siena. L’Entella fatica ad ingranare e non vince dal colpo esterno del 25 settembre scorso in casa del Modena, una vittoria che aveva illuso l’ambiente sulla possibilità di potersi issare verso la lotta per la promozione.

La Vis Pesaro si presenta all’appuntamento avanti di 2 punti rispetto ai diretti avversari, un rendimento sorprendente per i marchigiani che dopo due vittorie di fila contro Fermana e Lucchese hanno ottenuto nell’ultimo turno di campionato un pareggio casalingo contro il Cesena, risultato positivo considerando che i romagnoli stanno lottando per il vertice della classifica. L’obiettivo è una salvezza tranquilla ma sicuramente, trovando la giusta continuità, i pesaresi non disdegnerebbero un inserimento in zona play off.

DIRETTA ENTELLA VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Entella Vis Pesaro di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Entella Vis Pesaro, match che andrà in scena al Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Gennaro Volpe schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paroni; Bruno, Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena, Paolucci, Karic; Schenetti; Lescano, Magrassi. Risponderà la Vis Pesaro allenata da Marco Banchini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Farroni; Manetta, Gavazzi, Di Sabatino; Piccinini, Coppola, Lombardi, Giraudo; Astrologo; Cannavò, Gucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Comunale di Entella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.73, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



