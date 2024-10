VIDEO VIS PESARO PINETO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Tonino Benelli le compagini di Vis Pesaro e Pineto non vanno oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancazzurri provano ad iniziare bene la partita affacciandosi subito in attacco già verso il 3′ quando la conclusione di Del Sole viene gestita dal portiere avversario Vukovic senza particolari problemi.

Video Vicenza Lumezzane (1-1)/ Gol e highlights: Morra vanifica la rete di Ferro! (Serie C 13 ottobre 2024)

Sul fronte opposto, Palomba non inquadra lo specchio della porta con un colpo di testa impreciso intorno al 10′. I minuti passano e gli abruzzesi insistono sbloccando il punteggio al 20′ per merito della rete firmata da Bruzzaniti, direttamente su calcio piazzato. Il solito Vukovic dice poi di no pure ad Hadziosmanovic al 29′ ed i biancorossi trovano però il gol del pareggio al 33′ con la giocata vincente di Orellana.

Video Benevento Latina (5-0)/ Gol e highlights: doppiette di Perlingieri e Lanini! (Serie C 13 ottobre 2024)

L’estremo difensore ospite Tonti evita dunque il peggio salvando sia al 35′ su Zoia che al 45′ su Nicastro. Nel secondo tempo il Pineto ci riprova con un colpo di testa di Fabrizi al 57′ senza comunque superare la retroguardia di casa. Nel finale gli uomini di mister Stellone non si dimostrano precisi con Cannavò al 73′ e Tonti effettua un altro intervento importante per evitare il peggio sullo spunto di Di Paola al 75′. I biancazzurri non combinano di meglio nemmeno con Gambale all’89’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Restaldo, proveniente dalla sezione di Ivrea, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Bove al 19′, Paganini al 46′ e Tonucci al 66′ da un lato, Bruzzaniti al 34′, Del Sole al 37′, Hadziosmanovic al 46′, Amadio al 55′, Villa al 74′, Borsoi al 90’+3′ e Baggi al 90’+4′ dall’altro. Il punto conquistato in questa nona gioranta di campionato permette alla Vis Pesaro di toccare quota 12 ed al Pineto di portarsi a 8 punti nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025.

Video Ternana Ascoli (3-1)/ Gol e highlights: Abate vola in classifica, raggiunto il Pescara!

VIDEO VIS PESARO PINETO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS