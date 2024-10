DIRETTA ENTELLA VIS PESARO, I LIGURI POTREBBERO APPROFITTARNE

La diretta Entella Vis Pesaro è in programma per la decima giornata del girone B della Serie C 2024/2025 alle ore 17:30 di domenica 20 ottobre presso lo Stadio Comunale di Chiavari e da questa sfida potrebbe emergere una nuova capolista solitaria. I liguri occupano infatti il terzo posto in classifica avendo collezionato sin qui 20 punti, gli stessi di Pescara e Ternana che però conducono davanti alla Virtus per differenza reti. Gli ultimi successi ottenuti dall’Entella fanno ben sperare perchè si possa pensare di aggiudicarsi anche il primato solitario nel prossimo futuro se le dirette concorrenti non dovessero invece riuscire a fare risultato.

Dal canto suo la Vis Pesaro si trova invece al decimo posto, il primo valido per i playoff promozione, avendo raccolto 12 punti esattamente come il Rimini e la Pianese, con anche queste due società davanti ai biancorossi in maniera analoga a quanto raccontato per l’Entella. I marchigiani vorrebbero invece ritrovare la vittoria dopo i diversi pareggi ottenuti nelle scorse giornate. Non dimentichiamo infine che la direzione della sfida tra Virtus Entella e Vis Pesaro è stata assegnata all’arbitro Mattia Ubaldi, proveniente dalla sezione AIA di Roma 1.

DIRETTA ENTELLA VIS PESARO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Entella Vis Pesaro valida per la decima giornata di Serie C sarà come di consueto garantita sia da Sky che da Now, dato che entrambe detengono i diritti in esclusiva per la trasmissione delle partite dei gironi A, B e C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Oltre al servizio streaming on demand fornito da Now Tv, chi possiede un abbonamento all’emittente satellitare potrà seguire l’incontro tramite l’applicazione Sky Go oppure sintonizzando il proprio televisore sul canale Sky Sport 255. P

ENTELLA VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’attesa cresce aspettando il calcio d’inizio della diretta Entella Vis Pesaro e proviamo quindi a cercare di capire nel frattempo quali saranno le scelte effettuate dai due tecnici in merito a come schierare le rispettive squadre sul campo dell’impianto di Chiavari tramite le probabili formazioni. I Diavoli Neri di mister Fabio Gallo dovrebbero ripresentarsi con il 3-5-2 ammirato anche nell’ultima vincente trasferta contro il Perugia e dunque ci sarà Siaulys in porta con Tiritiello, Marconi e Parodi in difesa, Bariti, Di Noia, Franzoni, Lipani e Di Mario a centrocampo e lungo le corsie mente la coppia d’attacco sarà formata da Castelli e Guiu.

Mister Roberto Stellone pensa invece a risfoderare il 3-4-1-2 come modulo da impiegare per i suoi giocatori, abbandonando quindi il 4-4-2 visto recentemente. In ogni caso dovrebbe tornare a ricoprire il ruolo di capitano Manuel Di Paola, solo subentrato contro la Pianese e candidato ora per sostituire Obi, e Francesco Coppola, che dovrebbe invece ritagliarsi a sua volta un posto da titolare.

DIRETTA ENTELLA VIS PESARO, LE QUOTE

Cerchiamo infine di analizzare il pronostico della diretta Entella Vis Pesaro tramite le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per questo evento della decima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. Stando a quanto pagato da Snai, la Virtus Entella parte decisamente come favorita per il successo finale quotando appunto l’1 a 1.60 mentre appare più difficile al momento che la Vis Pesaro possa aggiudicarsi i tre punti, con il 2 quotato invece addirittura a 5.00. Qualche possibilità in più vengono concesse al pareggio con l’x pagato a 3.60 e le stesse cifre vengono fornite pure sia da Goldbet che da Lottomatica.