DIRETTA ESTONIA SAN MARINO/ Video streaming tv: tre precedenti, baltici imbattuti

DIRETTA ESTONIA SAN MARINO: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Estonia San Marino, dobbiamo annotare che questa partita della Uefa Nations League ha davvero pochi precedenti, per la precisione solamente tre, con un bilancio di due vittorie per l’Estonia più un pareggio, che comunque è stato di grande valore per San Marino. La prima volta risale a una amichevole disputata martedì 21 maggio 2002 e vinta per 1-0 dall’Estonia, poi gli altri due incroci sono stati validi per un girone di qualificazione agli Europei 2016.

DIRETTA/ Cipro Kosovo video streaming tv: si gioca oggi una partita inedita!

Ecco allora il già citato pareggio per 0-0, ottenuto da San Marino in casa propria sabato 15 novembre 2014, mentre al ritorno l’Estonia ottenne una vittoria casalinga per 2-0 domenica 14 giugno 2015. In totale quindi abbiamo due vittorie per l’Estonia più un pareggio, con tre gol segnati dalla Nazionale baltica e nessuno invece per San Marino. Una storia piuttosto breve, ma che diventerà più interessante quest’anno grazie al doppio confronto in Nations League… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BULGARIA MACEDONIA DEL NORD/ Video streaming tv: i precedenti sono sette

DIRETTA ESTONIA SAN MARINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Estonia San Marino non sarà garantita su canali televisivi italiani e non avremo nemmeno una diretta streaming video, di conseguenza il riferimento principale per avere notizie sarà il sito della Uefa nella sezione Nations League.

ESTONIA SAN MARINO: PARTITA SENZA STORIA?

Estonia San Marino, diretta dall’arbitro greco Ioannis Papadopoulos presso lo stadio A. Le Coq Arena della capitale estone Tallinn, si gioca con fischio d’inizio alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, giovedì 2 giugno, e sarà una partita valida per la prima giornata della Nations League 2022-2023. La diretta di Estonia San Marino sarà valida per il girone 2 della Lega D, dunque siamo nella divisione più bassa della Nations League, quella dalla quale nonni può più scendere, ma si può provare a risalire almeno un gradino.

Diretta/ Georgia Gibilterra streaming video tv: prima giornata Nations League

Estonia e San Marino si presentano con obiettivi sulla carta piuttosto diversi: in Lega D, la Nazionale estone riveste sicuramente i panni della favorita per tornare nella Lega C dalla quale è retrocessa nella scorsa edizione, mentre per San Marino il compito è difficile contro chiunque. La Nazionale del Titano aveva raccolto almeno un paio di pareggi nella scorsa edizione, vedremo che cosa sapranno offrirci oggi queste due formazioni nella diretta di Estonia San Marino…

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA SAN MARINO

Alcuni accenni anche sulle probabili formazioni della diretta Estonia San Marino in particolare per quanto riguarda i nostri “cugini” di San Marino. La stampa del Titano ha ipotizzato un modulo 3-5-2 per la squadra allenata da Fabrizio Costantini, con Benedettini titolare in porta; davanti a lui ecco una difesa a tre formata da Battistini, Palazzi e Siviglia; nel folto centrocampo a cinque spazio da destra a sinistra a Tomassini, Enrico Golinucci, Alessandro Golinucci, Mularoni e Conti; ecco infine Vitaoli e Hirsch per comporre la probabile coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Estonia San Marino in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,06, mentre poi si sale a quota 9,75 in caso di pareggio (segno X) e fino a ben 30 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse San Marino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA