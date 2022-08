Diretta Europei atletica 2022/ Streaming video Rai: programma e finali (17 agosto)

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2022: LA TERZA GIORNATA!

La terza giornata degli Europei atletica 2022 è quella di mercoledì 17 agosto: a Monaco di Baviera si comincia a gareggiare alle ore 10:30, e saranno come sempre tante le gare cui assisteremo. L’Italia cerca la sua gloria, il suo giusto spazio nella kermesse continentale: dopo un Mondiale sufficiente e poco più, la spedizione azzurra sa di potersi giocare le sue carte in assenza delle grandi potenze d’oltreoceano, ma naturalmente parte da una situazione generale che non la pone tra le nazionali più competitive, e dunque dovrà guadagnarsi il pane quotidiano.

Oggi come detto abbiamo tanti eventi, e anche parecchie finali: dunque in attesa che la diretta degli Europei atletica 2022 prendano il via dobbiamo valutare quali siano le gare cui assisteremo mercoledì 17 agosto, partendo dal programma della mattinata e andando a scoprire gli italiani che saranno impegnati in pista e in pedana, nella speranza che qualcuno arrivi a qualificarsi per cercare la zona medaglie o già questa sera riesca a centrare la grande impresa di salire sul podio. Vedremo poi quello che succederà, come sempre…

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Va ricordato che la diretta tv degli Europei atletica 2022 è garantita dalla televisione di stato: per la sessione del mattino e del primo pomeriggio il canale di riferimento sarà Rai Sport, mentre per quanto riguarda le finali (dunque la sera) bisognerà sintonizzarsi su Rai Due, ma in ogni caso si tratterà di un appuntamento in chiaro per tutti con la possibilità di seguire le gare anche in diretta streaming video, avvalendosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito di Rai Play, oppure installando la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2022: GLI ITALIANI E LE FINALI

La diretta degli Europei atletica 2022 per mercoledì 17 agosto si apre dunque alle ore 10:30, con Sveva Gerevini che sarà impegnata nell’eptathlon: si comincia con i 100 ostacoli, nel corso della giornata l’azzurra ovviamente dovrà affrontare altre prove. La mattinata prosegue poi con le batterie dei 400 ostacoli maschili: qui abbiamo Giacomo Bertoncelli e Mario Lambrughi che eventualmente riprenderanno domani le loro fatiche, lo stesso per le ostacoliste italiane che saranno Linda Olivieri e Rebecca Sartori.

Le qualificazioni del salto triplo vedono impegnate Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach; poi avremo la sessione serale che prende il via alle ore 20:00, le finali sono quelle del salto con l’asta femminile e del salto triplo maschile, poi si torna in pista per le semifinali dei 110 ostacoli e poi nuovamente gare per le medaglie. Avremo infatti il lancio del martello femminile e i 400 metri in linea, sia maschili che femminili; alle ore 22:22 è prevista per gli Europei atletica 2022 l’ultima gara di giornata, vale a dire la finale dei 110 ostacoli maschili.

