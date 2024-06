DIRETTA FINALE SALTO IN LUNGO, LARISSA IAPICHINO/ Video streaming Rai: i record (Europei atletica 2024)

DIRETTA FINALE SALTO IN LUNGO EUROPEI ATLETICA 2024: I RECORD

Un aspetto davvero interessante che ci accompagna verso la diretta della finale del salto in lungo femminile, agli Europei atletica 2024 Roma, è la longevità dei suoi record. Bisogna tornare indietro di oltre 30 anni per trovarli: il record del mondo nel salto in lungo femminile è ancora quello di Galina Chistyakova con la misura di 7,52 mentre quello dei campionati, vale a dire degli Europei, appartiene a Heike Drechsler con 7,30. Per capire quanto siano incredibili basti dire questo: nel primo caso si parla di 1988 e nel secondo di 1990, le bandiere erano rispettivamente quelle di Unione Sovietica e Germania Est che non esistono più, così come quella Leningrado che oggi si chiama San Pietroburgo.

DIRETTA FINALI STAFFETTA 4x400/ Video streaming Rai: così due anni fa! (Europei atletica 2024 Roma 12 giugno)

Insomma: il salto in lungo femminile è fermo da tempo ma su questo si potrebbero aggiungere parecchie cose, quello che facciamo noi invece è ricordare che nello spazio di una settimana, a febbraio, Tara Davis-Woodhall e la già citata Malaika Mihambo avevano timbrato i primati stagionali al mondo e in Europa, la tedesca si è migliorata giusto ieri nelle qualificazioni alla finale degli Europei atletica Roma 2024 e, come già detto, sarà la principale candidata per vincere una medaglia d’oro che però giustamente insegue anche la nostra Larissa Iapichino, vedremo allora come andranno le cose e cosa succederà sulla pedana della nostra capitale tra poche ore. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA/ Video streaming Rai 2: Armand Duplantis protagonista (12 giugno)

COME VEDERE LA FINALE SALTO IN LUNGO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Naturalmente anche la diretta tv della finale del salto in lungo, con la presenza della nostra Larissa Iapichino, sarà trasmessa dalla televisione di stato e quindi in chiaro per tutti: la sessione serale degli Europei atletica 2024 Roma viene affidata per oggi a Rai Due che, in assenza di un televisore, fornirà anche la possibilità di seguire questa gara per le medaglie in diretta streaming video, disponibile sul sito di Rai Play oppure con l’attivazione della relativa app sui vostri dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, FINALE SALTO IN LUNGO

Filippo Tortu sta ancora insieme alla fidanzata Sofia?/ La vita privata del velocista e il silenzio social

C’È LARISSA IAPICHINO!

Può essere storia per Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo agli Europei atletica 2024 Roma: nella serata conclusiva della kermesse, dalle ore 20:54 di mercoledì 12 giugno, l’atleta di Borgo San Lorenzo va a caccia di quella che sarebbe la prima medaglia senior in carriera. Ancora molto giovane (nemmeno 22 anni) la Iapichino è volata in finale con il primo salto, un 6,71 che gli è valso il pass senza nemmeno sforzarsi: chiaramente ce ne corre da qui alla medaglia, ma le sensazioni sono buone e il pubblico di casa potrebbe provare a fare il resto.

La diretta della finale di salto in lungo con Larissa Iapichino ci dirà se gli Europei atletica 2024 Roma ci dirà se questo sarà il momento giusto per la consacrazione della figlia di Fiona May e Gianni Iapichino, che a livello juniores è già stata campionessa e detiene anche un record mondiale, ma che chiaramente adesso è chiamata al grande salto di qualità per confrontarsi con le migliori nella specialità. Diamo allora spazio alla diretta di Larissa Iapichino con la finale del salto in lungo femminile, sperando di poter commentare un grande risultato per la fiorentina.

DIRETTA FINALE SALTO IN LUNGO: IAPICHINO PER LA PRIMA MEDAGLIA

Prende il via tra poco la diretta della finale del salto in lungo di Larissa Iapichino, che cerca la prima medaglia: agli Europei atletica 2024 Roma la grande favorita per la medaglia d’oro sarà quasi certamente Malaika Mihambo, tedesca che ha vinto le Olimpiadi a Tokyo e con 7,03 nelle qualificazioni ha stampato il miglior salto stagionale al mondo. Tra le principali avversarie della Iapichino ci saranno anche Annik Kalin e Hilary Kpatcha: rispettivamente 6,83 e 6,82 quanto saltato nel corso delle qualificazioni agli Europei atletica 2024 Roma.

Misure che sono superiori nemmeno di poco a quelle dell’azzurra che quindi sa bene di doversi migliorare. Quello che di fatto non era riuscita a fare due anni fa a Monaco di Baviera, quando si era qualificata alla finale con la quinta misura ma poi era rimasta su quel salto: le altre si erano confermate se non migliorate, al tempo si era detto che il quinto posto finale fosse certamente ottimo ma anche già commentabile con rimpianto, perché la medaglia per quanto visto sarebbe potuta essere alla portata. Vedremo stasera se potremo parlare di podio per Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA