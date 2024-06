DIRETTA FINALE 1500 M RIVA, MESLEK E ARESE/ Video streaming Rai: Ingebrigsten il grande favorito (12 giugno)

DIRETTA FINALE 1500 METRI: COSÌ DUE ANNI FA

La diretta della finale dei 1500 metri agli Europei atletica 2024 Roma segue ovviamente, pensando alla rassegna continentale, quella di due anni fa a Monaco di Baviera: abbiamo già detto che a laurearsi campione era stato il fenomenale norvegese Jakob Ingebrigsten, già argento ai Mondiali (sia outdoor che indoor) lo stesso anno ma oro europeo nel 2018, titolo poi bissato indoor tre anni più tardi. Ingebrigsten a Monaco di Baviera aveva vinto la medaglia d’oro davanti a Jake Heyward e Mario Garcia, che avevano completato il podio; il nostro Pietro Arese era stato straordinario perché il suo 3’35’’00, primato personale, lo aveva piazzato quarto a 12 centesimi dal bronzo.

Una beffa per l’azzurro, che era stato l’unico italiano in una finale a 12; nelle qualificazioni c’era anche Ossama Meslek, che però era stato squalificato dopo la prima batteria a causa di un’ostruzione. Oggi dunque sono in due a potersi rifare; il terzo italiano, Federico Riva, è quello che ha fatto meglio nelle qualificazioni ma, come detto, questo potrebbe dire poco circa la diretta della finale dei 1500 metri, perché correre per le medaglie è sempre diverso che dover andare alla ricerca del tempo per il pass. Tra poco ad ogni modo sapremo, con un’altra entusiasmante finale agli Europei atletica 2024 Roma. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA FINALE 1500 METRI IN DIRETTA TV: EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA STREAMING VIDEO

Ovviamente la diretta tv della finale dei 1500 metri è in chiaro, perché lungo l’arco della settimana abbiamo imparato che la programmazione degli Europei atletica 2024 Roma è affidata alla televisione di stato: l’appuntamento per la gara con i tre italiani sarà allora su Rai Due come tutta la sessione serale che chiude la kermesse, ci sarà naturalmente la possibilità della diretta streaming video senza costi aggiuntivi grazie a Rai Play, di cui si può visitare il sito oppure installare e attivare la relativa app sui vostri dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, FINALE 1500 METRI

FINALE 1500 METRI ARESE, RIVA, MESLEK EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA

Sarà tardi la diretta della finale 1500 metri agli Europei atletica 2024 Roma: precisamente alle ore 22:26, una delle ultime gare nella kermesse continentale che ha fatto idealmente da apripista alle Olimpiadi. Una finale attesissima da tutta l’Italia, perché sono ben tre gli azzurri che si presenteranno al via: Pietro Arese, Federico Riva e Ossama Meslek ci hanno regalato una grande serata nel corso delle qualificazioni, tutti e tre si sono presi il pass per la finale e adesso naturalmente vanno a caccia di medaglia, sapendo che le possibilità in questa magica rassegna ci sono tutte.

Stando ai tempi di qualificazione sono Riva e Meslek ad avere le maggiori chance di salire sul podio nella finale dei 1500 metri, Arese è “di rincorsa” ma questa sera può cambiare davvero tutto, anche se è giusto dire che ci sono dei favoriti d’obbligo e che i tre italiani dovranno essere bravi a gestire una gara che non è troppo breve ma nemmeno così lunga da permettere chissà quali strategie. Si tratta allora di aspettare e capire cosa succederà nella diretta della finale 1500 metri agli Europei atletica 2024 Roma, tra poco sapremo tutto…

DIRETTA FINALE 1500 METRI: UN CHIARO FAVORITO

Abbiamo detto che la diretta della finale 1500 metri agli Europei atletica 2024 Roma presenta dei favoriti: uno sopra tutti gli altri e chiaramente stiamo parlando di Jakob Ingebrigsten. Il norvegese è campione europeo e olimpico in carica; tre anni fa a Tokyo ha vinto la medaglia d’oro sui 1500 correndo in 3’28’’32 con cui ha ritoccato il record europeo, nel 2023 a Chorzow ha ritoccato questa misura con 3’27’’14. Siamo su tempi nemmeno avvicinati in qualificazione, visto che lo stesso Ingebristen ha corso 10 secondi più lento; il punto è che lui ha tutto per abbassare quella soglia.

Da vedere se possano farlo anche i tre italiani: come già detto Federico Riva e Ossama Meslek hanno brillato nel corso delle qualificazioni, Arese forse è già contento di essere arrivato in finale ma, una volta dentro, è chiaro che proverà a dare tutto e a piazzarsi il più in alto possibile. Ora però siamo davvero pronti, quindi ci poniamo nella spasmodica attesa della finale dei 1500 metri che ci condurrà sempre più vicini alla conclusione degli appassionanti, e per noi davvero trionfali, Europei atletica 2024 Roma.











