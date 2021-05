Diretta Europei nuoto 2021 Budapest/ Streaming video Rai: arrivano i big in corsia!

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021: OGGI PELLEGRINI, DETTI E QUADRELLA

Siamo in diretta con gli Europei di nuoto 2021 di Budapest oggi, lunedì 17 maggio 2021: dopo una prima parte della manifestazione dedicata ai tuffi, il nuoto di fondo e artistico, ecco che da oggi tocca ai big del nuoto in vasca esibirsi sotto i riflettori della Danube Arena. Si entra dunque nel vivo della rassegna continentale, tra le ultime occasioni di mettersi alla prova prima delle Olimpiadi di Tokyo 2021: dai nostri azzurri, da Pellegrini a Detti e Quadarella ci attendiamo dunque solo grande spettacolo in acqua.

Diretta Gabriele Detti/ 400 SL, streaming video Rai: oggi batterie e finale (Europei)

Dopo tutto i “colleghi” delle altre discipline davvero hanno reso onore al tricolore: gli ori nel fondo e gli ottimi piazzamenti ottenuti anche nell’artistico e nei tuffi hanno sicuramente alzato anche le attese degli appassionati. Che speriamo non vengano deluse, già dalle tante prove messe in programma oggi.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per la diretta tv degli Europei di nuoto 2021 Budapest, ecco che la televisione di Stato ha previsto alcune finestre giornaliere in diretta tv dalle piscine magiare. Anche per oggi, lunedì 17 maggio, l’appuntamento sarà in diretta alle ore 9:55 su Raisport + HD al numero 58 del telecomando del digitale terrestre, e poi ancora alle ore 18.00, ma su Rai2.: tali finestre chiaramente saranno visibili per tutti in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

Diretta Europei nuoto 2021 Budapest/ Streaming Rai: argento per Bertocchi-Pellacani!

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: IL PROGRAMMA ODIERNO

Impazienti di dare la parola alla Danube Arena per la diretta degli Europei di nuoto 2021 di Budapest, occorre però prima ricordare il programma odierno, totalmente rivoluzionato con l’ingresso nel calendario generale delle prove in vasca. Come accade abitualmente, per ogni giornata della rassegna continentale sono state previste due finestre di competizione: si comincerà alle ore 10.00 con le prime batterie, mentre si tornerà in vasca poi solo alle ore 18.00 per semifinali e finali. Venendo al programma odierno, ecco che oggi ci faranno compagnia le batterie femminili per i 400 misti, 50 stile, 100 farfalla, 800m stile libero e le batterie delle staffette 4×100 stile libero: tutte le gare saranno intervallate dalle prove maschili per i 400 m stile libero, 100M dorso, 100 m rana e le staffette della 4×100 stile libero. Solo alla sera, come abbiamo detto vi saranno le finali: si comincerà alle ore 18.00 con la gara dei 400 m misti donne, seguita dai 400m stile libero maschili e dalle semifinali dei 50m stile libero e 100 farfalla donne e dei 100 m rana uomini. Ultimo appuntamento con le medaglie per oggi agli Europei di nuoto 2021 di Budapest con le finali delle due staffette 4x100m stile libero.

Diretta Europei nuoto 2021 Budapest/ Streaming video Rai: oro la staffetta di fondo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA