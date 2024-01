DIRETTA ITALIA SPAGNA/ Video streaming Rai: parla Sandro Campagna (Europei pallanuoto 2024, 14 gennaio)

DIRETTA ITALIA SPAGNA: PARLA CAMPAGNA

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Italia Spagna, possiamo fare un passo indietro a venerdì sera per leggere il soddisfatto commento del commissario tecnico Alessandro Campagna per il sito della Federnuoto sulla vittoria nel quarto di finale contro il Montenegro: “È stata una partita molto bella, soprattutto difensivamente. Nel secondo e terzo tempo siamo stati in grado di alzare il ritmo del gioco andando in contropiede e facendo dei gol meravigliosi. Quando facciamo questo tipo di pallanuoto possiamo mettere in crisi chiunque, quindi è stata veramente una gran bella partita, giocata con la testa dai giocatori ai quali vanno i miei complimenti”.

Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 6-7): beffa per il Setterosa! (Europei pallanuoto 2024, 13 gennaio)

Campagna però aveva anche rivolto già i propri pensieri anche all’analisi della semifinale e degli avversari che affronteremo fra poche ore in acqua a Zagabria: “La Spagna gioca benissimo, ha grandi giocatori, però anche noi siamo una squadra molto forte. Sarà una partita molto equilibrata. Quello che mi è piaciuto di più oggi è che non ci siamo disuniti sul 4-3 per loro, abbiamo mantenuto la calma e siamo riusciti ad imporre il nostro gioco fatto di difesa e contrattacco”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Italia Montenegro (risultato finale 14-8): azzurri in semifinale! (Europei pallanuoto 2024)

DIRETTA ITALIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Spagna sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport, canale che trasmette le partite del Settebello agli Europei di pallanuoto Croazia 2024 al numero 58 del telecomando. Ricordiamo che sarà possibile seguire anche in diretta streaming video Italia Spagna, come al solito tramite il sito di Rai Play, oppure tramite la relativa app.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA SPAGNA SU RAIPLAY

ITALIA SPAGNA: PER ANDARE IN FINALE!

Italia Spagna, in diretta da Zagabria, capitale della Croazia, si giocherà per le semifinali degli Europei di pallanuoto 2024 alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 14 gennaio, con il Settebello che tornerà quindi in acqua per una partita che ha scritto tante pagine di storia della pallanuoto. La tradizionale rivalità renderà ancora più bella la diretta di Italia Spagna, partita alla quale le due Nazionali sono arrivate trionfando nei rispettivi quarti di finale, la Spagna magari favorita anche dall’abbinamento più semplice contro la Romania, travolta infatti per 24-7 dagli iberici.

Diretta/ Italia Olanda (risultato 0-0) streaming video Rai: in vasca, si gioca! (Europei, 11 gennaio 2024)

Possiamo allora considerare più significativo il bel 14-8 con cui venerdì sera il Settebello si è sbarazzato del Montenegro soffrendo solamente nel primo quarto, ma con una prestazione maiuscola nella parte centrale di gara, come illustra il parziale di 8-1 fra secondo e terzo quarto. Tutto questo per dare un quadro della situazione, che però giunti a questo punto conta relativamente: parliamo di due Nazionali fortissime e che si conoscono alla perfezione, quindi potrebbero essere i dettagli a fare la differenza. La curiosità è grande per scoprire cosa saprà fare il Settebello nella diretta di Italia Spagna…

DIRETTA ITALIA SPAGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Spagna, semifinale degli Europei di pallanuoto 2024 che aprono un periodo fondamentale per il nostro Settebello, perché il mese prossimo ci saranno anche i Mondiali a Doha e c’è pure da conquistare la qualificazione olimpica, possiamo fare il punto su quanto abbiamo visto finora in Croazia da parte del Settebello. Il debutto contro la Georgia è stato ottimo, il vero e proprio trionfo contro la Grecia ci aveva esaltato, poi la brutta sconfitta contro l’Ungheria aveva però ridimensionato il bilancio della fase a gironi degli Azzurri.

Presentando la partita contro il Settebello ci chiedevamo quale versione dell’Italia avremmo visto: l’inizio è stato diesel, ma poi gli Azzurri ci hanno di nuovo esaltato, con citazione d’obbligo per i quattro gol segnati da Edoardo Di Somma. Per quel che conta, anche la Spagna ha giocato contro il Montenegro nella fase a gironi e ha fatto più fatica per vincere, dopo aver perso ai rigori contro la Croazia, ma come detto oggi sarà un’altra storia, come sempre succede in una partita secca fra due Nazionali così forti: che cosa ci dirà la diretta di Italia Spagna?











© RIPRODUZIONE RISERVATA